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3 января 2017, 17:40 | Футбол: Зарубежный | Comments.ua

«Шахтер» получит 100 тысяч за Караваева

Стала известна зарплата вингера сборной Украины Александра Караваева, которую он будет получать в «Фенербахче».

Стала известна зарплата <span class=error>вингера</span> сборной Украины Александра <span class=error>Караваева</span> которую он будет получать в Фенербахче Увеличить
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Оклад воспитанника херсонского футбола в стане «Канареек» составит 500 тысяч евро за шесть месяцев, сообщают «Вести».

«Шахтёр» за аренду украинского футболиста получит 100 тысяч евро.

В ближайшее время «Фенербахче» должен объявить об аренде Караваева на полгода. На приглашении Александра в «Фенер» настаивал лично главный тренер команды Дик Адвокаат.

Первую часть сезона 2016−17 Караваев провёл на правах аренды в «Заре».

Фото: пресс-служба ФК «Шахтер».

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