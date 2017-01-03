«Шахтер» получит 100 тысяч за Караваева
Стала известна зарплата вингера сборной Украины Александра Караваева, которую он будет получать в «Фенербахче».
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Оклад воспитанника херсонского футбола в стане «Канареек» составит 500 тысяч евро за шесть месяцев, сообщают «Вести».
«Шахтёр» за аренду украинского футболиста получит 100 тысяч евро.
В ближайшее время «Фенербахче» должен объявить об аренде Караваева на полгода. На приглашении Александра в «Фенер» настаивал лично главный тренер команды Дик Адвокаат.
Первую часть сезона 2016−17 Караваев провёл на правах аренды в «Заре».
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