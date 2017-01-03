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3 января 2017, 17:36 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

Антонио Сийака, Владимир Юрченко, Денис Образов, Павел Марков и Александр Гаврюшко покинули могилевский «Днепр»

Могилевский «Днепр» расторг контракт с защитником Антонио Сийакой по соглашению сторон.

Кроме того, в связи с истечением контрактов клуб покинули защитники Денис Образов и Павел Марков, полузащитник Владимир Юрченко, а также нападающий Александр Гаврюшко, сообщает официальный сайт «Днепра». Напомним, в будущем сезоне могилевский клуб будет выступать в высшей лиге чемпионата Беларуси.

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