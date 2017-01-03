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3 января 2017, 17:22 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

Хавбек «Барановичей» Дмитрий Федорцов подписал контракт с брестским «Динамо»

Белорусский полузащитник Дмитрий Федорцов подписал трехлетний контракт с брестским «Динамо».

23-летний хавбек стал пятым новичком команды в зимнее межсезонье, сообщает официальный сайт клуба. Дмитрий Федорцов родился 15 апреля 1993 года в Барановичах, где и начал свою профессиональную карьеру. В завершившемся сезоне первой лиги на счету хавбека 8 голов в 26 матчах. Стоит отметить и индивидуальный успех Федорцова в Кубке Беларуси-2016, где он является лучшим бомбардиром розыгрыша, имея в своем активе 5 голов.

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