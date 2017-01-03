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3 января 2017, 17:10 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

FA потребовала у Санья разъяснений по поводу записи о судействе

Защитник «Манчестер Сити» Бакари Санья привлёк внимание Футбольной ассоциации Англии после своих слов о судействе матча против «Бёрнли» (2:1) в 20-м туре АПЛ.

По окончании игры француз оставил в своём «инстаграме» запись следующего содержания: «Вдесятером против двенадцати, но мы все равно сражались и победили как команда». Таким образом Санья намекнул на действия главного судьи встречи Ли Мэйсона, в первом тайме удалившего полузащитника Фернандиньо. Впоследствии француз отредактировал пост и убрал слова про численное соотношение сил на поле.

Футбольная ассоциация связалась с защитником и потребовала от него разъяснений по поводу записи, информирует BBC Sport.

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