FA потребовала у Санья разъяснений по поводу записи о судействе

По окончании игры француз оставил в своём «инстаграме» запись следующего содержания: «Вдесятером против двенадцати, но мы все равно сражались и победили как команда». Таким образом Санья намекнул на действия главного судьи встречи Ли Мэйсона, в первом тайме удалившего полузащитника Фернандиньо. Впоследствии француз отредактировал пост и убрал слова про численное соотношение сил на поле.



Футбольная ассоциация связалась с защитником и потребовала от него разъяснений по поводу записи, информирует BBC Sport.