FA потребовала у Санья разъяснений по поводу записи о судействе
Защитник «Манчестер Сити» Бакари Санья привлёк внимание Футбольной ассоциации Англии после своих слов о судействе матча против «Бёрнли» (2:1) в 20-м туре АПЛ.
По окончании игры француз оставил в своём «инстаграме» запись следующего содержания: «Вдесятером против двенадцати, но мы все равно сражались и победили как команда». Таким образом Санья намекнул на действия главного судьи встречи Ли Мэйсона, в первом тайме удалившего полузащитника Фернандиньо. Впоследствии француз отредактировал пост и убрал слова про численное соотношение сил на поле.
Футбольная ассоциация связалась с защитником и потребовала от него разъяснений по поводу записи, информирует BBC Sport.
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