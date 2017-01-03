Стойлова назвали лучшим тренером 2016 года в Болгарии
Бывший главный тренер «Левски» и «Славии» Эмиль Велев в интервью «Меридиан Мач» поделился мнением о лучших, на его взгляд, тренерах прошедшего года, сообщает Sports.kz.
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В сезоне-2016 «Астана» под руководством Станимира Стойлова выиграла чемпионат и Кубок Казахстана, а также сыграла в групповом раунде Лиги Европы.
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