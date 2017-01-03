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3 января 2017, 16:59 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Стойлова назвали лучшим тренером 2016 года в Болгарии

Бывший главный тренер «Левски» и «Славии» Эмиль Велев в интервью «Меридиан Мач» поделился мнением о лучших, на его взгляд, тренерах прошедшего года, сообщает Sports.kz.

Бывший главный тренер <span class=error>Левски</span> и <span class=error>Славии</span> Эмиль Велев в интервью Меридиан <span class=error>Мач</span> поделился мнением о лучших на его взгляд тренерах прошедшего года сообщает Sports.kz. Увеличить
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— Без каких-либо оговорок сильнейшими тренерами 2016 года являются Станимир Стойлов и Георги Дерменджиев. Я даю им максимум — 100 очков. Остальным — минус 290 тысяч очков! У наших тренеров есть тенденция: некоторые проделывают тяжёлую работу, чтобы добиться успеха, в то время как другие просто терпят. Ничего не могу сказать о Димитаре Димитрове, Стойчо Младенове, Ясене Петрове, который показал себя в Китае, — отметил Велев.

В сезоне-2016 «Астана» под руководством Станимира Стойлова выиграла чемпионат и Кубок Казахстана, а также сыграла в групповом раунде Лиги Европы.

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