Стойлова назвали лучшим тренером 2016 года в Болгарии

— Без каких-либо оговорок сильнейшими тренерами 2016 года являются Станимир Стойлов и Георги Дерменджиев. Я даю им максимум — 100 очков. Остальным — минус 290 тысяч очков! У наших тренеров есть тенденция: некоторые проделывают тяжёлую работу, чтобы добиться успеха, в то время как другие просто терпят. Ничего не могу сказать о Димитаре Димитрове, Стойчо Младенове, Ясене Петрове, который показал себя в Китае, — отметил Велев.



В сезоне-2016 «Астана» под руководством Станимира Стойлова выиграла чемпионат и Кубок Казахстана, а также сыграла в групповом раунде Лиги Европы.