Футболист Бентеке отверг предложение китайского «Бэйцзин Гоань» на сумму 47 млн евро
МОСКВА, 3 янв —
Р-Спорт. Нападающий английского «Кристал Пэлас» Кристиан Бентеке отклонил предложение китайского «Бэйцзин Гоань», который предлагал футболисту контракт на 47 миллионов евро, сообщает Daily Mail.
По данным издания, Бентеке интересуются и другие китайские клубы, но форвард не намерен покидать «Кристал Пэлас» в зимнее межсезонье. Нападающий сборной Бельгии, который в этом сезоне перешел из «Ливерпуля», в 17 матчах за «Кристал Пэлас» отметился восемью голами.
Ранее другой бельгиец Аксель Витсель отказался от перехода в «Ювентус» и заключил соглашение с «Тяньцзинь Цюаньцзянь», где будет получать 18 миллионов евро в год.
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