Футболист Бентеке отверг предложение китайского «Бэйцзин Гоань» на сумму 47 млн евро

По данным издания, Бентеке интересуются и другие китайские клубы, но форвард не намерен покидать «Кристал Пэлас» в зимнее межсезонье. Нападающий сборной Бельгии, который в этом сезоне перешел из «Ливерпуля», в 17 матчах за «Кристал Пэлас» отметился восемью голами.

Ранее другой бельгиец Аксель Витсель отказался от перехода в «Ювентус» и заключил соглашение с «Тяньцзинь Цюаньцзянь», где будет получать 18 миллионов евро в год.