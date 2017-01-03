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3 января 2017, 16:52 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футболист Бентеке отверг предложение китайского «Бэйцзин Гоань» на сумму 47 млн евро

МОСКВА, 3 янв — Р-Спорт. Нападающий английского «Кристал Пэлас» Кристиан Бентеке отклонил предложение китайского «Бэйцзин Гоань», который предлагал футболисту контракт на 47 миллионов евро, сообщает Daily Mail.

По данным издания, Бентеке интересуются и другие китайские клубы, но форвард не намерен покидать «Кристал Пэлас» в зимнее межсезонье. Нападающий сборной Бельгии, который в этом сезоне перешел из «Ливерпуля», в 17 матчах за «Кристал Пэлас» отметился восемью голами.

Ранее другой бельгиец Аксель Витсель отказался от перехода в «Ювентус» и заключил соглашение с «Тяньцзинь Цюаньцзянь», где будет получать 18 миллионов евро в год.

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