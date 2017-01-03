Чемпион Швеции вошел в список претендентов на Максимовича
Шведский «Мальмё» заинтересован в услугах полузащитника «Астаны» Неманьи Максимовича, сообщает Sports.kz со ссылкой на Svenskafans.com.
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В 2016 году «Мальмё» выиграл чемпионат Швеции, что даст ему право сыграть в квалификации Лиги Чемпионов в новом сезоне. Впрочем, у скандинавов в борьбе за Максимовича серьезные конкуренты — «Манчестер Юнайтед», «Вест Хэм», «Севилья», «Валенсия», «Рома», «Интер», «Милан», «Лион», «Марсель», «Спортинг», «Бенфика» и другие европейские клубы. Ранее сам футболист заявил, что намерен сменить клуб этой зимой.
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