Казахстанец может стать игроком клуба из Узбекистана

Наш земляк, в частности, принял участие в спарринге «Алмалыка» с «Машъалом».



Темирлан Ерланов до сих пор выступал за «Сункар», «Восток» и «Ордабасы». Всего в КПЛ на данный момент провел 11 поединков. Из них в 2016 году за шымкентцев — 3. Плюс сыграл в минувшем сезоне 6 матчей за «Ордабасы U-21» во Второй лиге чемпионата Казахстана, забив в них 1 мяч. В конце сезона 2016 года Темирлан Ерланов назывался кандидатом в национальную сборную Казахстана.



Пока еще неизвестно, поедет ли казахстанец на следующий УТС «Алмалыка».