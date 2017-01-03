Казахстанец может стать игроком клуба из Узбекистана
По информации Sports.kz, предновогодний
учебно-тренировочный сбор в Ташкенте с «Алмалыком», который не так давно принял впервые в истории казахстанского футбола выведший наш клуб в групповой этап еврокубка Виктор Кумыков, прошел 23-летний казахстанский футболист Темирлан Ерланов.
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Наш земляк, в частности, принял участие в спарринге «Алмалыка» с «Машъалом».
Темирлан Ерланов до сих пор выступал за «Сункар», «Восток» и «Ордабасы». Всего в КПЛ на данный момент провел 11 поединков. Из них в 2016 году за шымкентцев — 3. Плюс сыграл в минувшем сезоне 6 матчей за «Ордабасы U-21» во Второй лиге чемпионата Казахстана, забив в них 1 мяч. В конце сезона 2016 года Темирлан Ерланов назывался кандидатом в национальную сборную Казахстана.
Пока еще неизвестно, поедет ли казахстанец на следующий УТС «Алмалыка».
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