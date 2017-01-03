Жанибек Бердалиев: Администраторы Коноплянки уже связались со мной

В конце декабря 17-летний парень из Петропавловска Жанибек Бердалиев написал в официальной группе Евгения Коноплянки «ВКонтакте», что если футболист ответит на его комментарий, то он выйдет голым на улицу в мороз.



«Если ответишь, сниму видео, как я голый по парку гуляю (в минус 30)», — написал Жанибек Бердалиев. «Жанибек, привет! Снимай! Ждем видео!», — ответил футболист Евгений Коноплянка.



Казахстанец сдержал свое обещание, сняв видео своего экстремального поступка: разделся в городском парке, когда на улице были 40-градусные морозы.



«Я ответил Жанибеку в комментариях, и он, как настоящий мужчина, слово cдержал», — прокомментировал на своей странице поступок болельщика Евгений Коноплянка и выложил видеообращение к парню, где пообещал подарить футболку и дал ценный жизненный совет.



В интервью Sputnik Казахстан Жанибек Бердалиев рассказал подробности пари.



«Почему именно с Коноплянкой я заключил такое пари? Потому что мне он интересен, мне нравится его стиль игры, он очень талантлив. К тому же многие говорили мне, что это не сам футболист свою страницу ведет, что это все обман. Потом, как только Коноплянка снял видео-ответ, все замолчали», — рассказал Бердалиев.



Парень отметил, что учится в 11 классе, является любителем футбола, ходит на домашние матчи казахстанских команд, следит за мировым футболом. Раньше занимался этим видом спорта, пытался стать футболистом, но из-за травмы пришлось оставить надежды на профессиональный уровень. Сейчас играет в футбол для себя с друзьями.



«Видео снимал мой друг Диас Майкин. В те дни очень холодно было, приходили смски со штормовыми предупреждениями о сильном морозе», — сказал Бердалиев, отметив, что сейчас ждет обещанную футболку от спортсмена.



«Администраторы Коноплянки уже связались со мной, а вот отправили или нет, узнаем через пару недель», — заключил любитель пари и футбола.



Евгений Коноплянка — известный футболист из Украины, полузащитник испанского профессионального футбольного клуба «Севилья», вице-капитан национальной сборной Украины. На правах аренды играет за немецкий клуб «Шальке 04».