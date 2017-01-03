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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28329006/
3 января 2017, 16:37 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Жанибек Бердалиев: Администраторы Коноплянки уже связались со мной

Болельщик из Петропавловска, заключив пари с известным футболистом — полузащитником немецкого «Шальке 04» и сборной Украины Евгением Коноплянкой, вышел на улицу без одежды в 40-градусный мороз, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

Болельщик из Петропавловска заключив пари с известным футболистом — полузащитником немецкого <span class=error>Шальке</span> 04 и сборной Украины Евгением Коноплянкой вышел на улицу без одежды в 40-градусный мороз передает корреспондент Sputnik Казахстан. Увеличить
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В конце декабря 17-летний парень из Петропавловска Жанибек Бердалиев написал в официальной группе Евгения Коноплянки «ВКонтакте», что если футболист ответит на его комментарий, то он выйдет голым на улицу в мороз.

«Если ответишь, сниму видео, как я голый по парку гуляю (в минус 30)», — написал Жанибек Бердалиев. «Жанибек, привет! Снимай! Ждем видео!», — ответил футболист Евгений Коноплянка.

Казахстанец сдержал свое обещание, сняв видео своего экстремального поступка: разделся в городском парке, когда на улице были 40-градусные морозы.

«Я ответил Жанибеку в комментариях, и он, как настоящий мужчина, слово cдержал», — прокомментировал на своей странице поступок болельщика Евгений Коноплянка и выложил видеообращение к парню, где пообещал подарить футболку и дал ценный жизненный совет.

В интервью Sputnik Казахстан Жанибек Бердалиев рассказал подробности пари.

«Почему именно с Коноплянкой я заключил такое пари? Потому что мне он интересен, мне нравится его стиль игры, он очень талантлив. К тому же многие говорили мне, что это не сам футболист свою страницу ведет, что это все обман. Потом, как только Коноплянка снял видео-ответ, все замолчали», — рассказал Бердалиев.

Парень отметил, что учится в 11 классе, является любителем футбола, ходит на домашние матчи казахстанских команд, следит за мировым футболом. Раньше занимался этим видом спорта, пытался стать футболистом, но из-за травмы пришлось оставить надежды на профессиональный уровень. Сейчас играет в футбол для себя с друзьями.

«Видео снимал мой друг Диас Майкин. В те дни очень холодно было, приходили смски со штормовыми предупреждениями о сильном морозе», — сказал Бердалиев, отметив, что сейчас ждет обещанную футболку от спортсмена.

«Администраторы Коноплянки уже связались со мной, а вот отправили или нет, узнаем через пару недель», — заключил любитель пари и футбола.

Евгений Коноплянка — известный футболист из Украины, полузащитник испанского профессионального футбольного клуба «Севилья», вице-капитан национальной сборной Украины. На правах аренды играет за немецкий клуб «Шальке 04».

Шальке-04
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