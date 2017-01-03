Исламхан подорожал почти на миллион евро и стал самым дорогим казахстанским футболистом

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По данным Transfermarkt, трансферная стоимость полузащитника сборной Казахстана возросла с миллиона до 1,8 миллиона евро. Стоит отметить, что раньше Исламхан делил первую строчку среди казахстанских футболистов с полузащитником «Астаны» Дмитрием Шомко.

Сейчас Шомко делит второе место со своим напарником по команде Юрием Логвиненко. Их трансферная стоимость оценивается в 1,2 миллиона евро. А на четвертой строчке с трансферной стоимостью в один миллион евро располагаются вратарь «Кайрата» Стас Покатилов и форвард «Астаны» Роман Муртазаев.

Обращаем внимание читателей на то, что рейтинг данного портала нельзя считать полностью объективным. В трансферную стоимость не включены данные о контрактах. Например, если соглашение футболиста с клубом завершается этой зимой — его трансферная стоимость прямо сейчас будет равняться 0 евро, так как он становится свободным агентом.