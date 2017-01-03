Исламхан подорожал почти на миллион евро и стал самым дорогим казахстанским футболистом
Капитан алматинского «Кайрата» Бауыржан Исламхан стал самым дорогим казахстанским футболистом, выступающим в КПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
По данным Transfermarkt, трансферная стоимость полузащитника сборной Казахстана возросла с миллиона до 1,8 миллиона евро. Стоит отметить, что раньше Исламхан делил первую строчку среди казахстанских футболистов с полузащитником «Астаны» Дмитрием Шомко.
Сейчас Шомко делит второе место со своим напарником по команде Юрием Логвиненко. Их трансферная стоимость оценивается в 1,2 миллиона евро. А на четвертой строчке с трансферной стоимостью в один миллион евро располагаются вратарь «Кайрата» Стас Покатилов и форвард «Астаны» Роман Муртазаев.
Обращаем внимание читателей на то, что рейтинг данного портала нельзя считать полностью объективным. В трансферную стоимость не включены данные о контрактах. Например, если соглашение футболиста с клубом завершается этой зимой — его трансферная стоимость прямо сейчас будет равняться 0 евро, так как он становится свободным агентом.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter