Экс-форвард «Рубина» Вальдес перешел в парагвайский «Серро Портеньо»

С 2015 года Вальдес играл в составе за американский клуб «Сиэтл Саундерс» и в конце 2016 года выиграл с командой Кубок MLS.

В России парагваец известен по выступлениям за казанский «Рубин», вместе с которым выиграл Кубок и Суперкубок России, после чего покинул команду в 2013 году и присоединился к «Валенсии».