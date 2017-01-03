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3 января 2017, 16:30 | Футбол: Зарубежный | «Газета.Ру»

Экс-форвард «Рубина» Вальдес перешел в парагвайский «Серро Портеньо»

Бывший нападающий «Рубина» Нельсон Вальдес подписал соглашение с парагвайским клубом «Серро Портеньо», сообщается на официальном сайте команды.

С 2015 года Вальдес играл в составе за американский клуб «Сиэтл Саундерс» и в конце 2016 года выиграл с командой Кубок MLS.

В России парагваец известен по выступлениям за казанский «Рубин», вместе с которым выиграл Кубок и Суперкубок России, после чего покинул команду в 2013 году и присоединился к «Валенсии».
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