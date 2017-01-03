Экс-форвард «Рубина» Вальдес перешел в парагвайский «Серро Портеньо»
Бывший нападающий «Рубина» Нельсон Вальдес подписал соглашение с парагвайским клубом «Серро Портеньо», сообщается на официальном сайте команды.
С 2015 года Вальдес играл в составе за американский клуб «Сиэтл Саундерс» и в конце 2016 года выиграл с командой Кубок MLS.
В России парагваец известен по выступлениям за казанский «Рубин», вместе с которым выиграл Кубок и Суперкубок России, после чего покинул команду в 2013 году и присоединился к «Валенсии».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter