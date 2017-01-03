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3 января 2017, 16:16 | Футбол: Зарубежный | УНИАН

СМИ: «Динамо» сложило цену Виде: 10 миллионов евро

Итальянский «Торино» ведет конкретные переговоры с украинским клубом.

Итальянский <span class=error>Торино</span> ведет конкретные переговоры с украинским клубом. Увеличить
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Итальянский «Торино» хочет усилиться защитником «Динамо» Домагоем Видой, сообщает Трибуна со ссылкой на Tuttomercatoweb.

В свою очередь, киевский клуб готов отпустить игрока в Италию за 10 млн евро.

Альтернативным вариантом усиления для итальянцев является Йозо Шимунович из «Селтика».

Ранее в покупке 27-летнего хорвата также высказывали заинтересованность турецкие «Бешикташ» и «Галатасарай».

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