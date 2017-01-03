СМИ: «Динамо» сложило цену Виде: 10 миллионов евро
Итальянский «Торино» ведет конкретные переговоры с украинским клубом.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Итальянский «Торино» хочет усилиться защитником «Динамо» Домагоем Видой, сообщает Трибуна со ссылкой на Tuttomercatoweb.
В свою очередь, киевский клуб готов отпустить игрока в Италию за 10 млн евро.
Альтернативным вариантом усиления для итальянцев является Йозо Шимунович из «Селтика».
Ранее в покупке 27-летнего хорвата также высказывали заинтересованность турецкие «Бешикташ» и «Галатасарай».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter