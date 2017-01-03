Болельщик МЮ умер после сердечного приступа во время матча с «Вест Хэмом»
Болельщик «Манчестер Юнайтед» умер на стадионе «Олимпийский» в Лондоне во время матча манкунианцев в 20-м туре чемпионата Англии против «Вест Хэм Юнайтед».
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У фаната случился сердечный приступ, ему сделали
«Все в «Манчестер Юнайтед» глубоко опечалены после новости о том, что один из наших фанатов скончался во время матча с «Вест Хэмом», — говорится в заявлении
«МЮ» обыграл «Вест Хэм» со счётом 2:0 благодаря голам Хуана Маты и Златана Ибрагимовича.
|2.01.2017 20:15
|основной раунд: 20-й тур
|London Stadium
|Вест Хэм Юнайтед
|0:2
|Манчестер Юнайтед
|Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
|Славен Билич
|Жозе Моуринью
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|1
|Красные карточки
|0
|8
|Удары (всего)
|13
|2
|Удары в створ
|6
|2
|Угловые
|1
|9
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|5
Судьи
|Главный судья
|Майкл Лесли Дин (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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