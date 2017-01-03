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3 января 2017, 15:37 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Болельщик МЮ умер после сердечного приступа во время матча с «Вест Хэмом»

Болельщик «Манчестер Юнайтед» умер на стадионе «Олимпийский» в Лондоне во время матча манкунианцев в 20-м туре чемпионата Англии против «Вест Хэм Юнайтед».

Болельщик Манчестер Юнайтед умер на стадионе Олимпийский в Лондоне во время матча манкунианцев в 20-м туре чемпионата Англии против <span class=error>Вест</span> <span class=error>Хэм</span> Юнайтед. Увеличить
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У фаната случился сердечный приступ, ему сделали сердечно-лёгочную реанимацию, но так и не сумели спасти.

«Все в «Манчестер Юнайтед» глубоко опечалены после новости о том, что один из наших фанатов скончался во время матча с «Вест Хэмом», — говорится в заявлении пресс-службы «красных дьяволов».

«МЮ» обыграл «Вест Хэм» со счётом 2:0 благодаря голам Хуана Маты и Златана Ибрагимовича.

2.01.2017 20:15 основной раунд: 20-й тур London Stadium
Вест Хэм Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Славен Билич Жозе Моуринью
Голы
8 Хуан Мануэль Мата (М. Рэшфорд) 63′
9 Златан Ибрагимович (А. Эррера) 78′
Составы
Даррен Рэндолф 1
90+1′ Ховард Нордтвейт 4
Аарон Крессуэлл 3
Уинстон Рид 2
Анджело Огбонна 21
Майкл Антонио 30
15′ Софьян Фегули 7
Педро Обианг 14
29′ 69′ Димитри Пайет 27
Энди Кэрролл 9
89′ Мануэль Ланцини 10
Андре Айю 20
82′ Шейку Куяте 8
Эдмилсон Фернандес 31
1 Давид де Хеа
25 Антонио Валенсия 75′
4 Фил Джоунс
5 Маркос Рохо
6 Поль Погба
16 Майкл Кэррик
21 Андер Агуэра Эррера
9 Златан Ибрагимович
36 Маттео Дармиан 45′ 42′
8 Хуан Мануэль Мата
14 Джесси Лингард 58′
19 Маркус Рэшфорд
22 Генрих Мхитарян 65′
12 Крис Смоллинг
Статистика
2 Желтые карточки 2
1 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 13
2 Удары в створ 6
2 Угловые 1
9 Фолы 13
0 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Майкл Лесли Дин (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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