Болельщик МЮ умер после сердечного приступа во время матча с «Вест Хэмом»

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У фаната случился сердечный приступ, ему сделали сердечно-лёгочную реанимацию, но так и не сумели спасти.



«Все в «Манчестер Юнайтед» глубоко опечалены после новости о том, что один из наших фанатов скончался во время матча с «Вест Хэмом», — говорится в заявлении пресс-службы «красных дьяволов».



«МЮ» обыграл «Вест Хэм» со счётом 2:0 благодаря голам Хуана Маты и Златана Ибрагимовича.