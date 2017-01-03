Витсель вошел в десятку самых высокооплачиваемых футболистов в мире
Переход из «Зенита» в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь» обеспечил полузащитнику сборной Бельгии Акселю Витселю место в списке самых высокооплачиваемых игроков планеты.
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Британское издание The Sun опубликовало первую десятку футболистов с самой большой еженедельной зарплатой. 27-летний Витсель занимает в этом рейтинге восьмое место, вклинившись между своим недавним одноклубником Халком и Полем Погба.
1. Карлос Тевес («Шанхай Шеньхуа, 615 тыс фунтов стерлингов)
2. Криштиану Роналду (“Реал”, 424 тыс)
3−4. Эсекиэль Лавесси (“Хэбэй Чайна Форчун”) и Оскар (“Шанхай СИПГ”) — 400 тыс
5. Лионель Месси (“Барселона”, 362 тыс)
6. Гарет Бэйл (“Реал”, 346 тыс)
7. Халк (“Шанхай СИПГ”, 320 тыс)
8. Аксель Витсель (“Тяньцзинь Цюаньцзянь”, 294 тыс)
9. Поль Погба (Манчестер Юнайтед», 290 тыс)
10. Неймар и Луис Суарес («Барселона», 262 тыс).
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