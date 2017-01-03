Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28327784/
3 января 2017, 13:30 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Витсель вошел в десятку самых высокооплачиваемых футболистов в мире

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2015/16

Переход из «Зенита» в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь» обеспечил полузащитнику сборной Бельгии Акселю Витселю место в списке самых высокооплачиваемых игроков планеты.

Переход из Зенита в китайский Тяньцзинь Цюаньцзянь обеспечил полузащитнику сборной Бельгии <span class=error>Акселю</span> <span class=error>Витселю</span> место в списке самых высокооплачиваемых игроков планеты. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Британское издание The Sun опубликовало первую десятку футболистов с самой большой еженедельной зарплатой. 27-летний Витсель занимает в этом рейтинге восьмое место, вклинившись между своим недавним одноклубником Халком и Полем Погба.

1. Карлос Тевес («Шанхай Шеньхуа, 615 тыс фунтов стерлингов)
2. Криштиану Роналду (“Реал”, 424 тыс)
3−4. Эсекиэль Лавесси (“Хэбэй Чайна Форчун”) и Оскар (“Шанхай СИПГ”) — 400 тыс
5. Лионель Месси (“Барселона”, 362 тыс)
6. Гарет Бэйл (“Реал”, 346 тыс)
7. Халк (“Шанхай СИПГ”, 320 тыс)
8. Аксель Витсель (“Тяньцзинь Цюаньцзянь”, 294 тыс)
9. Поль Погба (Манчестер Юнайтед», 290 тыс)
10. Неймар и Луис Суарес («Барселона», 262 тыс).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
28 декабря

На зимней Олимпиаде-2018 в Корее не будет сборной России по хоккею?

Видео месяца: Расстроенный поражением боец отправил в нокаут девушку

Шпагат и драки в генах. Знакомимся с дочерью знаменитого Жан-Клода Ван Дамма (фото)