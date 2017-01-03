«Гамбург» расторг контракт с бывшим футболистом «Локомотива» Эмиром Спахичем

Руководство «Гамбурга» сообщило Спахичу, что не рассчитывает на него во второй половине нынешнего сезона бундеслиги, и стороны пришли к соглашению о разрыве договора без взаимных претензий.

Спахич выступал за «Гамбург» с 2015 года и провел за команду 37 матчей в чемпионате Германии. До этого 36-летний боснийский защитник выступал в Германии за «Байер», а также успел поиграть в Испании и Франции за «Севилью» и «Монпелье» соответственно.

В России Спахич выступал за ярославский «Шинник» (2004−2005), московские «Торпедо» (2005) и «Локомотив» (2006−2008), а также играл в 2013 году за махачкалинский «Анжи» на правах аренды.