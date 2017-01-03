Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28327586/
3 января 2017, 13:17 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Гамбург» расторг контракт с бывшим футболистом «Локомотива» Эмиром Спахичем

МОСКВА, 3 янв — Р-Спорт. Немецкий «Гамбург» на своем официальном сайте объявил о разрыве контракта с боснийским футболистом Эмиром Спахичем, известным в России по выступлениям за московские «Локомотив» и «Торпедо».

Руководство «Гамбурга» сообщило Спахичу, что не рассчитывает на него во второй половине нынешнего сезона бундеслиги, и стороны пришли к соглашению о разрыве договора без взаимных претензий.

Спахич выступал за «Гамбург» с 2015 года и провел за команду 37 матчей в чемпионате Германии. До этого 36-летний боснийский защитник выступал в Германии за «Байер», а также успел поиграть в Испании и Франции за «Севилью» и «Монпелье» соответственно.

В России Спахич выступал за ярославский «Шинник» (2004−2005), московские «Торпедо» (2005) и «Локомотив» (2006−2008), а также играл в 2013 году за махачкалинский «Анжи» на правах аренды.

Гамбург
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
23 декабря

Победу российских фигуристов отдали паре из Италии

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Женитьба Пелагеи и Телегина вошла в топ-10 самых громких свадеб года