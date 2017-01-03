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3 января 2017, 13:15 | Футбол: Зарубежный | РБК-Спорт

Новичок «Спартака» признан худшим игроком чемпионата Италии 2016 года

Обновлено: 13:30
Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2015/16

Луис Адриано, который должен перейти в «Спартак» по окончании новогодних каникул, назван худшим футболистом Серии А 2016 года. Итоги года подвела газета Repubblica.

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Бразилец получил наименьшую среднюю оценку среди игроков чемпионата Италии. В этом сезоне Луис Адриано провел за «Милан» всего 7 матчей, в которых не забил ни одного гола. Средняя оценка футболиста в матчах 2016 года составила 5,288 по 10-балльной шкале. Repubblica назвала этот год худшим в карьере Адриано.

В число пяти худших игроков 2016 года вошли также Ашраф Лазаар, который выступал за «Палермо», а затем был продан «Ньюкаслу», Андреа Бертолаччи («Милан»), Аллесандро Матри («Лацио») и Лука Чеппителли («Кальяри»).

В 2017 году Луис Адриано сменит клуб — его переход в «Спартак» практически завершен. 9—10 января Луис Адриано пройдет медкомиссию в московском клубе, после чего сделка будет оформлена.

«Спартак» заплатит за переход игрока €1 млн. Футболист хотел бы получать в московском клубе €3 млн, однако «Спартак» предложил ему меньшую зарплату. «Милан», по сообщению Gazzett Dello Sport, готов компенсировать бразильцу разницу в зарплате. Сейчас Луис Адриано является одним из самых высокооплачиваемых футболистов «Милана», и итальянцы хотят продать его для того, чтобы сэкономить на его зарплате.

Луис Адриано уже не принимает участия в тренировках «Милана» по согласованию с руководством клуба. Об этом сообщил итальянский журналист Джанлука ди Марцио. Главному тренеру «Милана» Винченцо Монтелле уже сообщили, что игрок после рождественской паузы не вернется в расположение команды.

Луис Адриано начал свою карьеру в бразильском «Интернасьонале» в 2006 году. В 2007-м он перешел в «Шахтер», за который впоследствии отыграл восемь лет. В 162 матчах за украинский клуб бразилец забил 77 голов.

В июле 2015 года Луиса Адриано приобрел «Милан». За итальянский клуб бразилец провел 33 матча, в которых отличился четырежды.

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