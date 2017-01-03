Болельщики «Ротерхэма», в котором играет Одемвинге, выставили футбольный клуб на аукцион

Автор объявления оценил стоимость клуба в 65,9 тысяч фунтов. В лот входят не только игроки, но и стадион, на котором играет команда.

«У футболистов команды нет воли и желания побеждать, — написал автор объявления. — Они получают бешеные гонорары, в то время как фанаты тратят тяжело заработанные деньги на просмотр игры, которую смело можно назвать душем из фекалий. Помимо денег, готов рассмотреть обмен клуба на сломанную газонокосилку или мешок попкорна».

«Ротерхэм» занимает 24-ю строчку в таблице второго по силе дивизиона чемпионата Англии. В октябре 2016 года клуб подписал контракт с бывшим нападающим «Локомотива» Питером Одемвинге, который провел семь игр (трижды выходил в стартовом составе) и отметился красной карточкой.