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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28327582/
3 января 2017, 13:13 | Футбол: Зарубежный | Спортфакт

ПСЖ продлит контракт с Кавани

Уругвайский форвард «ПСЖ» Эдинсон Кавани в ближайшее время подпишет новый контракт с чемпионом Франции.

Стороны уже согласовали основные условия будущего соглашения, и осталось уладить только некоторые детали. Ожидается, что Кавани подпишет контракт до 2020 года. В нынешнем сезоне 29-летний футболист провел 17 матчей и забил 18 голов в Лиге 1.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» отказался продать Кавани вКитай за 50 миллионов евро.

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