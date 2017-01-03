ПСЖ продлит контракт с Кавани

Стороны уже согласовали основные условия будущего соглашения, и осталось уладить только некоторые детали. Ожидается, что Кавани подпишет контракт до 2020 года. В нынешнем сезоне 29-летний футболист провел 17 матчей и забил 18 голов в Лиге 1.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» отказался продать Кавани вКитай за 50 миллионов евро.