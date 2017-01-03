Андрей Лаврик — главный кандидат на должность спортивного директора минского «Динамо»
По сведениям «ПБ», наиболее вероятным кандидатом на вакантную должность спортивного директора минского «Динамо» является 42-летний Андрей Лаврик.
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Игровую карьеру Лаврик начинал в 1992 году в минском «Динамо-93». Через пять лет уже в обойме главного «Динамо» завоевал золотую медаль и был признан лучшим футболистом Беларуси. Тренерскую карьеру начинал в 2011 году в жодинском «Торпедо-БелАЗ». После ухода из «Торпедо» был главным тренером «Партизана» (Д3) и «Березы-2010» (Д2).
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