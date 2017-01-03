«Реал» предложит «Тоттенхэму» 50 миллионов фунтов за Деле Алли

В стане «Реала» полагают, что способствовать этой сделке будут хорошие отношения между двумя клубами. Ранее клубы заключили между собой договор о сотрудничестве, который подразумевает стажировку тренеров, разного рода коммерческие мероприятия, а также обмен футболистами.

С 2012 года из «Тоттенхэма» в «Реал» перешли Лука

Модрич и Гарет Бэйл.

В текущем сезоне Деле Алли провел 18 матчей и забил восемь

голов в чемпионате Англии. В сентябре 2015-го года футболист продлил контракт с «Тоттенхэмом» до 2022-го года. Его зарплата в клубе составляет 60 тысяч фунтов

в неделю.