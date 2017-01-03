СМИ назвали имя следующего главного тренера «Барселоны»

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«Барселона» уже связалась с Куманом, чтобы заручиться его согласием. Об этом сообщает SportItalia. Кандидатура Кумана станет основной для каталонцев в том случае, если Луис Энрике откажется продлевать контракт, который истекает в конце этого сезона.

В этом сезоне Куман принял «Эвертон», сменив на посту главного тренера Роберто Мартинеса. Ливерпульский клуб в данный момент идет на седьмом месте в английском чемпионате.

Ранее Куман говорил, что хотел бы возглавить «Барселону» — эта работа стала бы главной в его карьере. Он был одним из лучших игроков «Барселоны» в истории каталонского клуба, а теперь хотел бы вернуться в команду в качестве тренера.

Контракт Луиса Энрике истекает в конце июня 2016 года и он пока не дал согласие на продление соглашения, хотя «Барселона» предложила ему новый контракт.

«Я не знаю, останусь ли я в клубе. Я не сомневаюсь, что работаю в лучшем клубе в мире, с лучшими игроками планеты, что я работаю у себя дома со своей семьей, но все же эта профессия дается мне очень дорого, и это большой минус», — сказал Луис Энрике в интервью.

Куман выступал за «Барселону» в 90-х годах. Именно голландец забил решающий гол в финале Кубка чемпионов 1992 года против «Сампдории», принеся «Барселоне» первую победу в этом турнире в истории.

После окончания карьеры игрока Куман работал в качестве ассистента главного тренера в сборной Голландии и «Барселоны». С 2000 года голландец начал самостоятельную карьеру тренера. Он возглавлял «Витесс», «Аякс», «Бенфику», «ПСВ», «Валенсию», АЗ, «Фейеноорд», «Саутгемптон» и «Эвертон». Он дважды выиграл чемпионат Голландии с «Аяксом», Кубок Голландии с ним же, победил в голландском первенстве с «ПСВ» и завоевал Кубок Испании с «Валенсией».