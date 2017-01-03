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3 января 2017, 12:37 | Футбол: Зарубежный | РБК-Спорт

СМИ назвали имя следующего главного тренера «Барселоны»

Новым тренером «Барселоны» может стать голландец Рональд Куман. Он сменит на этом посту Луиса Энрике после того, как испанец решит покинуть клуб.

Новым тренером Барселоны может стать голландец <span class=error>Рональд</span> <span class=error>Куман</span>. Он сменит на этом посту <span class=error>Луиса</span> <span class=error>Энрике</span> после того как испанец решит покинуть клуб. Увеличить
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«Барселона» уже связалась с Куманом, чтобы заручиться его согласием. Об этом сообщает SportItalia. Кандидатура Кумана станет основной для каталонцев в том случае, если Луис Энрике откажется продлевать контракт, который истекает в конце этого сезона.

В этом сезоне Куман принял «Эвертон», сменив на посту главного тренера Роберто Мартинеса. Ливерпульский клуб в данный момент идет на седьмом месте в английском чемпионате.

Ранее Куман говорил, что хотел бы возглавить «Барселону» — эта работа стала бы главной в его карьере. Он был одним из лучших игроков «Барселоны» в истории каталонского клуба, а теперь хотел бы вернуться в команду в качестве тренера.

Контракт Луиса Энрике истекает в конце июня 2016 года и он пока не дал согласие на продление соглашения, хотя «Барселона» предложила ему новый контракт.

«Я не знаю, останусь ли я в клубе. Я не сомневаюсь, что работаю в лучшем клубе в мире, с лучшими игроками планеты, что я работаю у себя дома со своей семьей, но все же эта профессия дается мне очень дорого, и это большой минус», — сказал Луис Энрике в интервью.

Куман выступал за «Барселону» в 90-х годах. Именно голландец забил решающий гол в финале Кубка чемпионов 1992 года против «Сампдории», принеся «Барселоне» первую победу в этом турнире в истории.

После окончания карьеры игрока Куман работал в качестве ассистента главного тренера в сборной Голландии и «Барселоны». С 2000 года голландец начал самостоятельную карьеру тренера. Он возглавлял «Витесс», «Аякс», «Бенфику», «ПСВ», «Валенсию», АЗ, «Фейеноорд», «Саутгемптон» и «Эвертон». Он дважды выиграл чемпионат Голландии с «Аяксом», Кубок Голландии с ним же, победил в голландском первенстве с «ПСВ» и завоевал Кубок Испании с «Валенсией».

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