Источник: Иванко продолжит карьеру в Греции
Форвард будет продолжать выступать за пределами Украины.
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24-летний украинский нападающий Виталий Иванко стал игроком греческого клуба «Ники» Волос.
Такая информация размещена на сайте transfermarkt.de.
Новый клуб украинца выступает в третьем по силе дивизионе Греции и находится на пятом месте в чемпионате, отставая от первого места, которое дает право повысится в классе, на 7 очков.
Напомним, что летом 2016 Иванко из «Гелиоса» перешел в грузинский «Колхети», за который провел 6 матчей (4 в старте и только два полностью) в чемпионате и один матч в Кубке.
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