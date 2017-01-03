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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28327358/
3 января 2017, 12:35 | Футбол: Зарубежный | UA-Football

Источник: Иванко продолжит карьеру в Греции

Форвард будет продолжать выступать за пределами Украины.

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24-летний украинский нападающий Виталий Иванко стал игроком греческого клуба «Ники» Волос.

Такая информация размещена на сайте transfermarkt.de.

Новый клуб украинца выступает в третьем по силе дивизионе Греции и находится на пятом месте в чемпионате, отставая от первого места, которое дает право повысится в классе, на 7 очков.

Напомним, что летом 2016 Иванко из «Гелиоса» перешел в грузинский «Колхети», за который провел 6 матчей (4 в старте и только два полностью) в чемпионате и один матч в Кубке.

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