Убийственная пустота. В чем главная проблема украинского футбола?

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Мы жалуемся на судейство? А в Испании, к примеру, засчитывают голы из офсайдов и назначают пенальти за то, что мяч попадает футболисту в голову. Мы жалуемся на качество игры? А в Германии, к примеру, за тайм Рурского дерби команды не смогли нанести по воротам друг друга хотя бы пару акцентированных ударов. Мы жалуемся на закулисные игры и скандалы? А в Англии, к примеру, Моуринью ссорится со своим помощником, швыряет бутылками и сквернословит в сторону официальных лиц поединка.

Мы со своими проблемами — не уникальны. Мы не выглядим инородными телами на планете футбола. Нас губят совсем не те факторы, о которых идет речь в первом абзаце текста. Себя губим мы сами.

Нас губит наше же равнодушие к спорту. Посещаемость матчей — вот главная проблема украинского футбола. Мы пережили худших полгода в истории отечественной независимой футбольной системы в плане интереса к событиям, происходящим на зеленых полях. 4 319 — средняя посещаемость чемпионата Украины 2016/17 на сегодня.

Пути решения проблемы? Прежде всего, стоит найти корень проблем, иначе проведена работа будет поверхностной и не даст долговременного эффекта. И вот здесь начинается самое интересное. Корни проблемы настолько глубоко запущены и разветвлены, что найти отправной точки, от которой и стоит начинать борьбу, почти невозможно.

Можно все перекрывать примерами из зарубежных чемпионатов. Люди не ходят на стадионы из-за плохого качества футбола (особенно это предположение актуально для киевского «Динамо», которое сохранило бренд, сохранило имидж, но не радует болельщиков достойной игрой)? Во Франции, к примеру, люди полностью забивали трибуны «Велодрома», а в знак протеста против бездарной игры «Марселя» поворачивались к полю спиной. И здесь стоит говорить о понятии работы с болельщиками.

Если клуб целенаправленно работает с людьми, подогревая в них чувство любви и уважения к футбольной структуре, просто плюнуть на команду во время кризисного периода болельщики не могут. Поэтому возникают подобные флешмобы — на стадион приди, а там уже выражай свое возмущение любым цивилизованным методом.

У нас работой с болельщиками занимается разве что «Шахтер». Но даже старания «горняков» не всегда эффективны. Зрительский интерес к команде Рината Ахметова зависит непосредственно от географического фактора. На трибуны «Арены-Львов» дончане в последнее время не могли заманить людей даже на поединки Лиги Европы. При том, что каждый матч «Шахтера» сопровождается достаточно мощной рекламной кампанией, а иногда от клуба идет инициатива вроде той, которая была перед матчем против «Черноморца» (бесплатный кофе для первых двух тысяч болельщиков, которые появятся на трибунах).

Зато в Запорожье или Харькове, где множество переселенцев из Донбасса, «Шахтер» легко соберет стадион даже на рядовой поединок чемпионата. То есть, со своей аудиторией у «горняков» налажен тесный контакт, чего не скажешь о «Динамо», «Черноморце», «Днепре», «Ворскле» или «Карпатах», где потенциально стадионы могли бы заполняться в каждом туре на 60−70 процентов минимум.

Стоит вспомнить о таком широком понятии как «футбольная / не футбольная страна». Мы относимся явно ко второй категории — то есть, к числу стран, в которых спорт в целом и футбол в частности развит слабо. Китай, например, с проблемой непопулярности футбола решил бороться деньгами — привлекать к себе звездных футболистов, которые, в свою очередь, должны «притягивать» на трибуны болельщиков. Но здесь дело не только в «решил / захотел». Еще — в возможностях. Китайцы имеют средства для безумных трансферов. У наших же клубы сейчас денег нет.

Нечто подобное мы переживали в 2012-м году (как высшая точка периода подъема). Команды были насыщены качественными легионерами, за чемпионство боролись четыре клуба, стадионы получили комфортные условия. Но такое положение вещей сейчас напоминает надутый воздушный шарик, зажатый пальцами. Шарик, шейку которого никто не додумался (или не захотел) перевязать веревкой. И стоило пальцам лишь немного разойтись — как шарик сдулся.

Здесь в качестве примера уже стоит привести Польшу. Футбольные клубы этой страны не имеют крепкого финансового фундамента, лига не насыщена звездами, а по достижениям на международной арене поляки далеко за нашей спиной. Зато поляки научились продавать свой футбол. Они научились привлекать людей на трибуны, что открывает перспективы заработка на рекламе, на телетрансляциях, на продажах продуктов, сувениров. Они свой шарик надували медленно, перевязывая шейку после каждого выдоха. Поляки сделали акцент на истории клубов, сумев футбольные противостояния подавать под соусом противостояния различных идеологий.

У нас же в течение 25-ти лет для развития футбольной системы, — не отдельного футбольного клуба, а целостной системы, без функционирования которой «загнется» клуб даже с идеальным менеджментом, — не было сделано почти ничего. Футбол, как и политика, — это большая кормушка для разного рода чиновничков и функционеров. Распутать клубок кажется задачей невозможной в силу того, что невозможно найти край нити, за который надо дергать. Сейчас, похоже, проще строить все с нуля, чем пытаться разбирать обломки старого….

Каждый клуб должен максимально продуктивно работать с болельщиками. Организовывать акции, принимать активное участие в социально-культурной жизни города, организовывать встречи с болельщиками. Футбольная команда должна стать визитной карточкой того или иного города. Особенно это касается относительно небольших городов, где выбор культурно-просветительских мероприятий не так уж и широк.

Нужно забыть о дорогих билетах. Сейчас ситуация такова, что болельщиков нужно пускать на трибуны бесплатно, еще и создавая там разнообразные акции «поверх» футбола. Конечно, все это — процесс не одного, двух и даже трех лет. Это — только первые шаги. Поступление, можно сказать, в детский сад, после которого будет школа, далее — институт.

Клуб должен работать с громадой на месте. А Федерация футбола и структуры вроде Премьер — лиги должны создавать условия для клубов. Так строится система. Матчи должны начинаться в максимально удобное для людей время (определить это время можно путем опроса или статистики), должна быть отчетность об использовании средств, должен быть создан единый телевизионный пул (даже вопреки меркантильным сегодняшним интересам той или другой стороны). Должна быть постоянная обратная связь. Даже в соседних странах уже широко применяется практика флеш-интервью игроков, тренеров или клубных работников не после, а во время матчей. Должны создаваться конференции, на которых свои мысли смогут выражать болельщики.

Арбитры должны стать персонами открытыми для общения. Ежеквартально, к примеру, Премьер — лига может стимулировать (финансово, например) клуб с лучшей тенденцией роста посещаемости. И наоборот, клубы, которые не проводят работы с болельщиками, могут нести наказание за бездействие.

Клубы должны добросовестно вести, вовремя обновляя информацию, официальные сайты. «Паблики» в социальных сетях, выступления футболистов, тренеров, клубных функционеров на местном телевидении и радио — все это маленькие, постепенные шаги к цели. Цели, которой, взирая на глубину проблемы, нельзя достичь в течение нескольких месяцев или года. К цели — длительный, тернистый путь. Мы слишком много потеряли раньше, поэтому сейчас приходится слишком много догонять.