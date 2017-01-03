Фещук покинул «Дачию»
Украинец будет искать новую команду.
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Кишиневская «Дачия» рассталась с двумя футболистами. Одним из тех, кто покинул молдавскую команду стал Максим Фещук.
Об этом сообщает официальный сайт «Дачии».
31-летний украинский нападающий присоединился к кишиневской команде зимой 2016 года. За это время он провел в чемпионате Молдовы 23 матча и забил 12 голов.
Ранее сообщалось, что Фещук может продолжить карьеру в Казахстане.
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