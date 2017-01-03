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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28327354/
3 января 2017, 12:29 | Футбол: Зарубежный | UA-Football

СМИ: «Бешикташ» хочет включить Бойко в сделку по Ракицкому

Очередной слух из Турции.

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«Бешикташ» очень настойчив с своем желании подписать защитника «Шахтера» Ярослава Ракицкого.

Как передает Fanatik, «Шахтер» не готов отпустить защитника меньше, чем за 8 миллионов евро. «Орлы» в свою очередь ищут варианты, которые могли бы заинтересовать «горняков».

По данным издания, турецкий клуб готов сейчас заплатить 5 миллионов евро, а после окончания сезона передать «Шахтеру» права на Дениса Бойко. Сейчас руководство стамбульского клуба ждет ответ от руководства «Шахтера».

Ранее сообщалось, что «Зенит» предлагает за Ракицкого 15 миллионов евро. Отметим, что в СМИ была распространена информация, что «Шахтер» готов отпустить своего защитника за 30 миллионов евро.

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