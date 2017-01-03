Герой футбольного дня. Фернандиньо

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Фернандиньо — это словно символ успешной работы украинских клубов на трансферном рынке. «Шахтер» приобрел бразильца в 2005-м году почти за восемь миллионов евро. А в 2013-м «горняки» продали бразильца в Англию за сумму, превышающую сумму покупки в пять раз.

Фернандиньо — это венец успешной работы с легионерами. Прежде всего, стоит отметить то, что бразилец выплаченную «Атлетико Паранаэнсе» сумму «отбил» игрой на поле. Фернандиньо был лидером «Шахтера», его мотором в центре поля, его движущей силой. А потом бразилец стал одним из символов команды. Его примеру следовали молодые латиноамериканцы при рассмотрении предложений от «горняков», которые в те времена активно «перебирали» южноамериканский рынок.

Успешной оказалась и продажа Фернандиньо. «Шахтер» не только пополнил свой бюджет на кругленькую сумму, но и улучшил свой имидж в глазах мировой футбольной общественности. Фернандиньо с донецким клубом разошлись цивилизованно, пожав друг другу руки. Теперь на «Шахтер» смотрели как на команду-трамплин, через которую можно попасть в топ-клуб Европы.

Еще одной победой стало то, что Фернандиньо не потерялся в Англии. Наоборот. Бразилец по-новому нашел себя. В «Манчестер Сити» экс-футболист «Шахтера» прижился быстро и подходил под схему каждого из тренеров, с которыми приходилось работать за последние три с половиной года.

Фернандиньо никогда не был мягким игроком. Он никогда не избегал жестких столкновений и даже грубости. В чемпионате Украины от него пострадали многие соперники, из-за чего к бразильцу «привязалась» слава «костолома». Ничего не изменилось, собственно, и в Англии. Разве то, что Фернандиньо получил значительно больше жестких соперников и его грубая игра часто компенсируется грубой игрой оппонентов.

Но даже при таких условиях ситуация иногда выходит за рамки нормальной. Три красных карточки за шесть матчей — многовато даже для Фернандиньо. Это перебор даже для «костолома». С другой стороны, это не тенденция, а единичный случай, который может произойти в карьере каждого футболиста, функцией которого является разрушение атак соперника.

Главное, чтобы Фернандиньо «не наелся» футбола и после дисквалификации вернулся на поле, имея перед собой новые вызовы.