Герой футбольного дня. Фернандиньо
Фернандиньо — один из лучших легионеров в истории украинского футбола.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Фернандиньо — это словно символ успешной работы украинских клубов на трансферном рынке. «Шахтер» приобрел бразильца в 2005-м году почти за восемь миллионов евро. А в 2013-м «горняки» продали бразильца в Англию за сумму, превышающую сумму покупки в пять раз.
Фернандиньо — это венец успешной работы с легионерами. Прежде всего, стоит отметить то, что бразилец выплаченную «Атлетико Паранаэнсе» сумму «отбил» игрой на поле. Фернандиньо был лидером «Шахтера», его мотором в центре поля, его движущей силой. А потом бразилец стал одним из символов команды. Его примеру следовали молодые латиноамериканцы при рассмотрении предложений от «горняков», которые в те времена активно «перебирали» южноамериканский рынок.
Успешной оказалась и продажа Фернандиньо. «Шахтер» не только пополнил свой бюджет на кругленькую сумму, но и улучшил свой имидж в глазах мировой футбольной общественности. Фернандиньо с донецким клубом разошлись цивилизованно, пожав друг другу руки. Теперь на «Шахтер» смотрели как на
Еще одной победой стало то, что Фернандиньо не потерялся в Англии. Наоборот. Бразилец
Фернандиньо никогда не был мягким игроком. Он никогда не избегал жестких столкновений и даже грубости. В чемпионате Украины от него пострадали многие соперники,
Но даже при таких условиях ситуация иногда выходит за рамки нормальной. Три красных карточки за шесть матчей — многовато даже для Фернандиньо. Это перебор даже для «костолома». С другой стороны, это не тенденция, а единичный случай, который может произойти в карьере каждого футболиста, функцией которого является разрушение атак соперника.
Главное, чтобы Фернандиньо «не наелся» футбола и после дисквалификации вернулся на поле, имея перед собой новые вызовы.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter