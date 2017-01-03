Де Лаурентис: Леонардо Паволетти из «Дженоа» стал футболистом «Наполи»

Подробности трансфера пока не сообщаются, однако, по информации СМИ, «Наполи» заплатил «Дженоа» компенсацию в размере 15 миллионов евро.

«Добро пожаловать, Леонардо», — написал Де Лаурентис в своем Twitter.

Паволетти перешел в «Дженоа» из «Сассуоло» в 2015 году. Всего за «Дженоа» 28-летний форвард провел 46 матчей, в которых забил 25 мячей.