Де Лаурентис: Леонардо Паволетти из «Дженоа» стал футболистом «Наполи»
МОСКВА, 3 янв —
Р-Спорт. Футболист Леонардо Паволетти перешел из «Дженоа» в «Наполи», сообщил президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис.
Подробности трансфера пока не сообщаются, однако, по информации СМИ, «Наполи» заплатил «Дженоа» компенсацию в размере 15 миллионов евро.
«Добро пожаловать, Леонардо», — написал Де Лаурентис в своем Twitter.
Паволетти перешел в «Дженоа» из «Сассуоло» в 2015 году. Всего за «Дженоа» 28-летний форвард провел 46 матчей, в которых забил 25 мячей.
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