Аршавин признан лучшим игроком Казахстана в 2016 году по версии журналистов

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Аршавин провел за «Кайрат» в чемпионате Казахстана 28 матчей, забил 8 мячей, сделал 7 голевых передач.

Он получил 5 желтых карточек, провел на поле 1991 минуту, 3 раза вышел на замену, 19 раз был заменен. Вместе с командой стал серебряным призером чемпионата.

По итогам сезона Аршавин стал вторым лучшим распасовщиком «Кайрата» и четвертым во всем чемпионате.

Ранее футболист отмечал, что не собирается возвращаться в Россию, поскольку ему не интересно играть за клубы второй восьмерки.