Аршавин признан лучшим игроком Казахстана в 2016 году по версии журналистов
Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин признан лучшим игроком Казахстана" по итогам 2016-го года по версии журналистов.
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Аршавин провел за «Кайрат» в чемпионате Казахстана 28 матчей, забил 8 мячей, сделал 7 голевых передач.
Он получил 5 желтых карточек, провел на поле 1991 минуту, 3 раза вышел на замену, 19 раз был заменен. Вместе с командой стал серебряным призером чемпионата.
По итогам сезона Аршавин стал вторым лучшим распасовщиком «Кайрата» и четвертым во всем чемпионате.
Ранее футболист отмечал, что не собирается возвращаться в Россию, поскольку ему не интересно играть за клубы второй восьмерки.
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