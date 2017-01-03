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3 января 2017, 11:39 | Футбол: Зарубежный | Спортфакт

Аршавин признан лучшим игроком Казахстана в 2016 году по версии журналистов

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин признан лучшим игроком Казахстана" по итогам 2016-го года по версии журналистов.

Полузащитник <span class=error>Кайрата</span> Андрей <span class=error>Аршавин</span> признан лучшим игроком Казахстана' по итогам 2016-го года по версии журналистов. Увеличить
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Аршавин провел за «Кайрат» в чемпионате Казахстана 28 матчей, забил 8 мячей, сделал 7 голевых передач.

Он получил 5 желтых карточек, провел на поле 1991 минуту, 3 раза вышел на замену, 19 раз был заменен. Вместе с командой стал серебряным призером чемпионата.

По итогам сезона Аршавин стал вторым лучшим распасовщиком «Кайрата» и четвертым во всем чемпионате.

Ранее футболист отмечал, что не собирается возвращаться в Россию, поскольку ему не интересно играть за клубы второй восьмерки.

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