«Ювентус» объявил о переходе венесуэльского футболиста Томаса Ринкона
МОСКВА, 3 янв —
Р-Спорт. Туринский «Ювентус» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с венесуэльским футболистом Томасом Ринконом, ранее выступавшим за «Дженоа».
Контракт рассчитан до 30 июня 2020 года, а сумма трансфера 28-летнего полузащитника составила 8 миллионов евро. В конце 2016 года
Ринкон выступает в Европе с 2009 года, когда он перешел в немецкий «Гамбург» из венесуэльского клуба «Депортиво Тачира». За немецкий клуб полузащитник выступал до июня 2014 года, после чего стал игроком «Дженоа».
В нынешнем сезоне футболист провел 16 матчей в чемпионате Италии.
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