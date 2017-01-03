«Ювентус» объявил о переходе венесуэльского футболиста Томаса Ринкона

Контракт рассчитан до 30 июня 2020 года, а сумма трансфера 28-летнего полузащитника составила 8 миллионов евро. В конце 2016 года пресс-служба туринского клуба сообщала, что игрок прибыл в Турин на медосмотр, по результатам которого и был заключен контракт.

Ринкон выступает в Европе с 2009 года, когда он перешел в немецкий «Гамбург» из венесуэльского клуба «Депортиво Тачира». За немецкий клуб полузащитник выступал до июня 2014 года, после чего стал игроком «Дженоа».

В нынешнем сезоне футболист провел 16 матчей в чемпионате Италии.