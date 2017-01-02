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2 января 2017, 20:32 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Манчестер Сити» в меньшинстве обыграл «Бернли» в матче чемпионата Англии

МОСКВА, 2 янв — Р-Спорт. Футболисты «Манчестер Сити» в меньшинстве обыграли «Бернли» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Англии.

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Игра, прошедшая в Манчестере в понедельник, завершилась победой хозяев со счетом 2:1. В составе «Сити» голы забили Гаэль Клиши (58-я минута) и Серхио Агуэро (62). У «Бернли» отличился Бен Ми (70). С 32-й минуты «горожане» играли в меньшинстве — прямую красную карточку получил Фернандиньо.

«Манчестер Сити» после 20-ти туров набрал 42 очка и располагается на третьей строчке в турнирной таблице. «Бернли» с 23 баллами идет на 11-й строчке.

Результаты параллельных матчей тура:

«Вест Бромвич Альбион» — «Халл Сити» — 3:1,

«Сандерленд» — «Ливерпуль» — 2:2,

«Эвертон» — «Саутгемптон» — 3:0.

2.01.2017 18:00 основной раунд: 20-й тур Etihad Stadium (City of Manchester Stadium)
Манчестер Сити 2:1 Бернли
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Хосеп Гвардьола Шон Дайч
Голы
58′ Гаэль Клиши 22
62′ Серхио Агуэро (Р. Стерлинг) 10
6 Бен Ми 70′
Составы
Клаудио Браво 1
71′ Бакари Санья 3
71′ Александр Коларов 11
Гаэль Клиши 22
Николас Отаменди 30
Кевин Де Брейне 17
32′ Фернанду Луиз Роса Фернандинью 25
41′ Яя Туре 42
45′ Гонсалес Хесус Навас 15
90+6′ Давид Сильва 21
89′ Рахим Стерлинг 7
Джон Стоунс 24
45′ Келечи Ихеаначо 72
Серхио Агуэро 10
1 Том Хитон
2 Мэттью Лоутон
5 Майкл Кин 80′
6 Бен Ми
23 Стивен Уорд
13 Джефф Хендрик 38′
21 Джордж Бойд
7 Андре Грэй 90+3′
37 Скотт Арфилд 88′
15 Патрик Бэмфорд
10 Эшли Барнс 69′
9 Сэм Воукс
25 Йохан Гвюдмундссон 59′
16 Стивен Дефур
Статистика
4 Желтые карточки 3
1 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 11
3 Удары в створ 3
8 Угловые 8
11 Фолы 11
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Ли Мэйсон (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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