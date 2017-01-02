«Манчестер Сити» в меньшинстве обыграл «Бернли» в матче чемпионата Англии
МОСКВА, 2 янв —
Р-Спорт. Футболисты «Манчестер Сити» в меньшинстве обыграли «Бернли» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Англии.
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Игра, прошедшая в Манчестере в понедельник, завершилась победой хозяев со счетом 2:1. В составе «Сити» голы забили Гаэль Клиши (58-я минута) и Серхио Агуэро (62). У «Бернли» отличился Бен Ми (70). С 32-й минуты «горожане» играли в меньшинстве — прямую красную карточку получил Фернандиньо.
«Манчестер Сити» после 20-ти туров набрал 42 очка и располагается на третьей строчке в турнирной таблице. «Бернли» с 23 баллами идет на 11-й строчке.
Результаты параллельных матчей тура:
«Вест Бромвич Альбион» — «Халл Сити» — 3:1,
«Сандерленд» — «Ливерпуль» — 2:2,
«Эвертон» — «Саутгемптон» — 3:0.
|2.01.2017 18:00
|основной раунд: 20-й тур
|Etihad Stadium (City of Manchester Stadium)
|Манчестер Сити
|2:1
|Бернли
|Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
|Хосеп Гвардьола
|Шон Дайч
Голы
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Составы
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Статистика
|4
|Желтые карточки
|3
|1
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|11
|3
|Удары в створ
|3
|8
|Угловые
|8
|11
|Фолы
|11
|3
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Ли Мэйсон (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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