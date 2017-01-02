«Манчестер Сити» в меньшинстве обыграл «Бернли» в матче чемпионата Англии

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Игра, прошедшая в Манчестере в понедельник, завершилась победой хозяев со счетом 2:1. В составе «Сити» голы забили Гаэль Клиши (58-я минута) и Серхио Агуэро (62). У «Бернли» отличился Бен Ми (70). С 32-й минуты «горожане» играли в меньшинстве — прямую красную карточку получил Фернандиньо.

«Манчестер Сити» после 20-ти туров набрал 42 очка и располагается на третьей строчке в турнирной таблице. «Бернли» с 23 баллами идет на 11-й строчке.

Результаты параллельных матчей тура:

«Вест Бромвич Альбион» — «Халл Сити» — 3:1,

«Сандерленд» — «Ливерпуль» — 2:2,

«Эвертон» — «Саутгемптон» — 3:0.