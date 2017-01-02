«Мидлсбро» сыграл вничью с «Лестером» в матче чемпионата Англии
МОСКВА, 2 янв —
Р-Спорт. «Мидлсбро» сыграл вничью с «Лестером» в матче 20-го тура чемпионата Англии по футболу.
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Встреча, прошедшая в понедельник в Мидлсбро, завершилась со счетом 0:0.
«Лестер» с 21 очком занимает 14-е место в чемпионате Англии, «Мидлсбро» с 19 баллами идет на 16-й строчке.
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