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2 января 2017, 17:15 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Бабел заработает 5,4 миллиона евро за 2,5 года в «Бешикташе»

МОСКВА, 2 янв — Р-Спорт. Голландский нападающий Райан Бабел, выступавший за испанский «Депортиво», подписал контракт на 2,5 года с «Бешикташем» на 5,4 миллиона евро, сообщается на официальном сайте турецкого футбольного клуба.

Бабел перешел в «Бешикташ» на правах свободного агента, так как его контракт с «Депортиво» истек в конце декабря. Согласно контракту с турецким клубом футболист в нынешнем сезоне заработает 1,2 миллиона евро, в следующих двух сезонах — по 2,1 миллиона евро.

В нынешнем сезоне 30-летний голландец забил пять голов в 12 матчах за «Депортиво».
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