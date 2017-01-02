Бабел заработает 5,4 миллиона евро за 2,5 года в «Бешикташе»

Бабел перешел в «Бешикташ» на правах свободного агента, так как его контракт с «Депортиво» истек в конце декабря. Согласно контракту с турецким клубом футболист в нынешнем сезоне заработает 1,2 миллиона евро, в следующих двух сезонах — по 2,1 миллиона евро.

В нынешнем сезоне 30-летний голландец забил пять голов в 12 матчах за «Депортиво».