Выросла трансферная стоимость игроков КПЛ
Сразу у нескольких представителей казахстанской
Премьер-Лиги выросла трансферная стоимость, сообщает корреспондент KazFootball.kz.
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Стоимость некоторых ведущих игроков
Следом за Асеведо, идёт его одноклубник — Жерар Гоу, его ценник вырос с двух миллионов до двух с половиной. На пятьсот тысяч меньше у опорного полузащитника «Астаны» Рохера Каньяса.
Стоимость капитана алматинской команды Бауыржана Исламхана составила 1,80 миллионов евро. Цена за двух правых «вингеров» Исаэля («Кайрат») и Ибраими (раньше «Астана») остановилась на полутора миллионах.
Цифры у защитников столичной «Астаны» Дмитрия Шомко и Юрия Логвиненко составили в 1,20 миллионов евро.
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