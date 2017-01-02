Выросла трансферная стоимость игроков КПЛ

Стоимость некоторых ведущих игроков Премьер-Лиги возросла практически наполовину. Так, например, по данным ресурса Transfermarket, стоимость полузащитника «Астаны» Неманьи Максимовича составила три миллиона евро. В этом показателе молодой серб превзошёл полузащитника алматинского «Кайрата» Герсона Асеведо, чья стоимость упала до двух с половиной миллионов евро.



Следом за Асеведо, идёт его одноклубник — Жерар Гоу, его ценник вырос с двух миллионов до двух с половиной. На пятьсот тысяч меньше у опорного полузащитника «Астаны» Рохера Каньяса.



Стоимость капитана алматинской команды Бауыржана Исламхана составила 1,80 миллионов евро. Цена за двух правых «вингеров» Исаэля («Кайрат») и Ибраими (раньше «Астана») остановилась на полутора миллионах.



Цифры у защитников столичной «Астаны» Дмитрия Шомко и Юрия Логвиненко составили в 1,20 миллионов евро.