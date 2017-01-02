Одесский «Черноморец» покинули Боровик и Филимонов
Клуб расстался сразу с двумя ведущими исполнителями.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Одесский «Черноморец» расстался с двумя футболистами основного состава, сообщает
Контракт с голкипером «Черноморца» Евгением Боровиком был расторгнут досрочно по инициативе футболиста. Артем Филимонов покинул команду в связи с окончанием срока действия соглашения.
«Коллектив ФК “Черноморец” искренне благодарен Артему и Евгению за ту помощь, которую они оказали нашему клубу в сложные времена для команды и всего украинского футбола», — говорится в сообщении клуба.
Боровик выступал в «Черноморце» с июля 2015 года, проведя в команде в общей сложности полтора сезона. В текущем сезоне 2016/17 провел 17 матчей из 18-ти, в общей сложности сыграв 1530 минут.
Филимонов в клубе с февраля 2013 года. В нынешнем сезоне провел в составе команды 16 матчей (1317 минут) и забил один гол с пенальти.
Как сообщал УНИАН, в зимнее межсезонье «Черноморец» делит 6−7 места в середине турнирной таблицы с полтавской «Ворсклой» (по 23 очка), уступая сопернику место в шестерке лучших по дополнительным показателям.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter