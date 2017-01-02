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2 января 2017, 20:36 | Футбол: Зарубежный | УНИАН

Одесский «Черноморец» покинули Боровик и Филимонов

Клуб расстался сразу с двумя ведущими исполнителями.

Клуб расстался сразу с двумя ведущими исполнителями. Увеличить
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Одесский «Черноморец» расстался с двумя футболистами основного состава, сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с голкипером «Черноморца» Евгением Боровиком был расторгнут досрочно по инициативе футболиста. Артем Филимонов покинул команду в связи с окончанием срока действия соглашения.

«Коллектив ФК “Черноморец” искренне благодарен Артему и Евгению за ту помощь, которую они оказали нашему клубу в сложные времена для команды и всего украинского футбола», — говорится в сообщении клуба.

Боровик выступал в «Черноморце» с июля 2015 года, проведя в команде в общей сложности полтора сезона. В текущем сезоне 2016/17 провел 17 матчей из 18-ти, в общей сложности сыграв 1530 минут.

Филимонов в клубе с февраля 2013 года. В нынешнем сезоне провел в составе команды 16 матчей (1317 минут) и забил один гол с пенальти.

Как сообщал УНИАН, в зимнее межсезонье «Черноморец» делит 6−7 места в середине турнирной таблицы с полтавской «Ворсклой» (по 23 очка), уступая сопернику место в шестерке лучших по дополнительным показателям.

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