Срна может отказаться от перехода в «Барселону»

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Как информирует Mundo Deportivo, причина сомнений в том, что в «Барселоне» Дарио предлагают значительно меньшую зарплату, чем в «Шахтере». К тому же в Испании налоги гораздо выше, чем в Украине, что приведет к уменьшению его чистого заработка. Ранее сообщалось, что стороны близки к подписанию контракта, а «Шахтер» готов отпустить игрока бесплатно.

Напомним, Срна выступает за «Шахтер» с 2003 года, его контракт с клубом заканчивается летом 2017 года, после чего он может стать свободным агентом. В текущем сезоне 34-летний Дарио Срна провел 21 матч за «Шахтер» и забил один мяч при восьми голевых передачах.