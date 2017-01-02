«Ювентус» отклонил предложение по Манджукичу из Китая

Самому 30-летнему футболисту был предложен четырёхлетний контракт с заработной платой в размере € 7,5 млн, но хорват также ответил отказом, так как не готов к переезду в Китай.



Источник не исключает, что в скором времени «Тяньцзинь Цюаньцзянь» может сделать новое предложение. Оно может быть увеличено до € 40 млн.



Ранее стало известно, что в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» согласился перейти полузащитник «Зенита» Аксель Витсель, на которого также претендовал «Ювентус».