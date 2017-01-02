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2 января 2017, 18:22 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Директор «Тобола»: Лучше продать клуб частным инвесторам, чем ликвидировать

Талгат Баймуратов считает, что скоро все футбольные клубы пойдут по пути костанайцев.

Талгат Баймуратов считает что скоро все футбольные клубы пойдут по пути костанайцев. Увеличить
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Генеральный директор ФК «Тобол» Талгат Баймуратов прокомментировал продажу половины доли клуба частному инвестору. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он сообщил, как это все отразиться на команде.

— Сейчас об этом говорить нам рано, какой она будет командой. Давайте дождемся, посмотрим, что произойдет. В любом случае, те обязательства, которые поставлены перед командой будут выполнены, — отметил Баймуратов.

— Появились частные инвесторы, разве это плохо?

— Хорошо или нет покажет время. Думаю, это лучше, чем если бы клуб ликвидировался. Уверен, что в будущем все клубы Казахстана будут проданы таким образом. «Тобол» — первая ласточка.

Напомним 29 декабря произошла продажа 50 процентов доли участия государства в «ФК «Тобол». Методом электронного тендера единственному участнику торгов. Стоимость составила почти 24 миллиона тенге.

В декабре прошлого года команда провела учебно-тренировочный сбор в Турции. Новогодние каникулы игроки проведут дома, а продолжат подготовку к сезону уже в этом месяце.

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