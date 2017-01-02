Директор «Тобола»: Лучше продать клуб частным инвесторам, чем ликвидировать
Талгат Баймуратов считает, что скоро все футбольные клубы пойдут по пути костанайцев.
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Генеральный директор ФК «Тобол» Талгат Баймуратов прокомментировал продажу половины доли клуба частному инвестору. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он сообщил, как это все отразиться на команде.
— Сейчас об этом говорить нам рано, какой она будет командой. Давайте дождемся, посмотрим, что произойдет. В любом случае, те обязательства, которые поставлены перед командой будут выполнены, — отметил Баймуратов.
— Появились частные инвесторы, разве это плохо?
— Хорошо или нет покажет время. Думаю, это лучше, чем если бы клуб ликвидировался. Уверен, что в будущем все клубы Казахстана будут проданы таким образом. «Тобол» — первая ласточка.
Напомним 29 декабря произошла продажа 50 процентов доли участия государства в «ФК «Тобол». Методом электронного тендера единственному участнику торгов. Стоимость составила почти 24 миллиона тенге.
В декабре прошлого года команда провела
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