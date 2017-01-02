Защитник «Манчестер Юнайтед» Смоллинг может перейти в «Эвертон»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

По сообщению источника, Рональд Куман, возглавляющий «Эвертон», заинтересован в услугах 27-летнего защитника, и в ближайшее время клуб намерен сделать предложение «Юнайтед». Кроме того, сообщается, что Жозе Моуринью не рассчитывает на игрока и готов отпустить его в другой клуб.

В ноябре Смоллинг получил двойной перелом пальца на ноге и пропустил около месяца, после чего потерял место в основном составе «Манчестер Юнайтед». Всего в текущем сезоне премьер-лиги Смоллинг провел девять матчей, в которых забил один гол.

Текущая трансферная стоимость Смоллинга оценивается в 20 миллионов евро.