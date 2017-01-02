Защитник «Манчестер Юнайтед» Смоллинг может перейти в «Эвертон»
МОСКВА, 2 янв —
Р-Спорт. Защитник сборной Англии по футболу и «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг может перейти в «Эвертон», сообщает Independent.
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По сообщению источника, Рональд Куман, возглавляющий «Эвертон», заинтересован в услугах 27-летнего защитника, и в ближайшее время клуб намерен сделать предложение «Юнайтед». Кроме того, сообщается, что Жозе Моуринью не рассчитывает на игрока и готов отпустить его в другой клуб.
В ноябре Смоллинг получил двойной перелом пальца на ноге и пропустил около месяца, после чего потерял место в основном составе «Манчестер Юнайтед». Всего в текущем сезоне
Текущая трансферная стоимость Смоллинга оценивается в 20 миллионов евро.
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