Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28320809/
2 января 2017, 13:26 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Защитник «Манчестер Юнайтед» Смоллинг может перейти в «Эвертон»

МОСКВА, 2 янв — Р-Спорт. Защитник сборной Англии по футболу и «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг может перейти в «Эвертон», сообщает Independent.

МОСКВА 2 янв — Р-Спорт. Защитник сборной Англии по футболу и Манчестер Юнайтед Крис Смоллинг может перейти в Эвертон сообщает Independent. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

По сообщению источника, Рональд Куман, возглавляющий «Эвертон», заинтересован в услугах 27-летнего защитника, и в ближайшее время клуб намерен сделать предложение «Юнайтед». Кроме того, сообщается, что Жозе Моуринью не рассчитывает на игрока и готов отпустить его в другой клуб.

В ноябре Смоллинг получил двойной перелом пальца на ноге и пропустил около месяца, после чего потерял место в основном составе «Манчестер Юнайтед». Всего в текущем сезоне премьер-лиги Смоллинг провел девять матчей, в которых забил один гол.

Текущая трансферная стоимость Смоллинга оценивается в 20 миллионов евро.

Манчестер Юнайтед
Новости Матчи Состав Статистика
Эвертон
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
23 декабря

Победу российских фигуристов отдали паре из Италии

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Женитьба Пелагеи и Телегина вошла в топ-10 самых громких свадеб года