«Ливерпуль» отказался от идеи приобретать Харта

По информации источника, главный тренер «красных» Юрген Клопп удовлетворён игрой своих голкиперов Симона Миньоле и Лориса Кариуса, поэтому, несмотря на хорошую возможность приобретения Харта, «Ливерпуль» этого делать не станет.



Контракт Харта с «Манчестер Сити», который выплачивает большую часть зарплаты во время его аренды в итальянском клубе, истекает летом 2017 года. Ранее в СМИ сообщалось, что руководство «Торино» заинтересовано в продолжении сотрудничества с Хартом, но вряд ли сможет выкупить голкипера у «Манчестер Сити» из-за высокой зарплаты англичанина.