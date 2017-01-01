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1 января 2017, 22:42 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Ливерпуль» отказался от идеи приобретать Харта

Вратарь «Манчестер Сити» Джо Харт, выступающий на правах аренды за «Торино», не перейдёт в «Ливерпуль», как об этом сообщали в декабре британские СМИ, сообщает Sky Sports.

По информации источника, главный тренер «красных» Юрген Клопп удовлетворён игрой своих голкиперов Симона Миньоле и Лориса Кариуса, поэтому, несмотря на хорошую возможность приобретения Харта, «Ливерпуль» этого делать не станет.

Контракт Харта с «Манчестер Сити», который выплачивает большую часть зарплаты во время его аренды в итальянском клубе, истекает летом 2017 года. Ранее в СМИ сообщалось, что руководство «Торино» заинтересовано в продолжении сотрудничества с Хартом, но вряд ли сможет выкупить голкипера у «Манчестер Сити» из-за высокой зарплаты англичанина.

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