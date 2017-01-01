«Бешикташ» ведет переговоры с «Динамо» по Виде

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Игрока киевлян и сборной Хорватии хочет видеть в составе своей команды главный тренер «Бешикташа» Шенол Гюнеш.

По информации sporx.com, «Динамо» готово отпустить своего игрока за 5,5 миллионов евро, а «орлы» предлагают только 4,5 миллиона и котракт хорвату по схеме 2+1.

Ранее сообщалось, что Видой интересуются «Марсель», «Наполи», «Сандерленд» и «Торино».