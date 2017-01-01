Криштиану Роналду: Хотел бы, чтобы мой сын стал футболистом

«Есть люди, которые говорят ему, что другой футболист играет лучше, чем его папа. Но он (Криштиану Роналду-младший) знает, как с этим справляться. Он умный парень, как я. Знаю, что ему придется пройти через трудности и зависть других людей. Но я вижу его счастливым ребенком.

Конечно, я хотел бы, чтобы он стал футболистом. Я знаю, что это испытание, и это будет непросто, но я не буду давить на него. Он может быть тем, кем хочет. Возможно, я буду подталкивать его в этом направлении. Не хотел бы, чтобы он был вратарем. Хотел бы видеть его форвардом, — цитирует Роналду Marca.