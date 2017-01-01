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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28320395/
1 января 2017, 22:34 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Криштиану Роналду: Хотел бы, чтобы мой сын стал футболистом

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду сказал, что надеется на то, что его сын также станет профессиональным футболистом.

«Есть люди, которые говорят ему, что другой футболист играет лучше, чем его папа. Но он (Криштиану Роналду-младший) знает, как с этим справляться. Он умный парень, как я. Знаю, что ему придется пройти через трудности и зависть других людей. Но я вижу его счастливым ребенком.

Конечно, я хотел бы, чтобы он стал футболистом. Я знаю, что это испытание, и это будет непросто, но я не буду давить на него. Он может быть тем, кем хочет. Возможно, я буду подталкивать его в этом направлении. Не хотел бы, чтобы он был вратарем. Хотел бы видеть его форвардом, — цитирует Роналду Marca.

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