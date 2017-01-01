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1 января 2017, 22:33 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Жиру: Гол в ворота «Кристал Пэлас» — лучший в моей карьере

Нападающий «Арсенала» Оливье Жиру поделился впечатлениями от домашнего победного матча 19-го тура английской Премьер-лиги против «Кристал Пэлас» (2:0), а также выразил мнение, что в этой встрече он забил свой лучший гол в карьере.

Француз красивым ударом на 17-й минуте открыл счёт в матче.

«Не сложно сказать, что этот гол — лучший в моей карьере. Мне немного повезло в этом эпизоде, но в нём я мог сыграть только таким образом. Мяч был позади меня, поэтому попытался дотянуться до него пяткой. Возможно, на это меня вдохновил красивый гол Генриха Мхитаряна. Мы с командой очень довольны, так как начали новый год с победы», — цитирует Жиру BBC Sport.

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