Жиру: Гол в ворота «Кристал Пэлас» — лучший в моей карьере
Нападающий «Арсенала» Оливье Жиру поделился впечатлениями от домашнего победного матча 19-го тура английской
Премьер-лиги против «Кристал Пэлас» (2:0), а также выразил мнение, что в этой встрече он забил свой лучший гол в карьере.
Француз красивым ударом на 17-й минуте открыл счёт в матче.
«Не сложно сказать, что этот гол — лучший в моей карьере. Мне немного повезло в этом эпизоде, но в нём я мог сыграть только таким образом. Мяч был позади меня, поэтому попытался дотянуться до него пяткой. Возможно, на это меня вдохновил красивый гол Генриха Мхитаряна. Мы с командой очень довольны, так как начали новый год с победы», — цитирует Жиру BBC Sport.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter