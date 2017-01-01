Француз красивым ударом на 17-й минуте открыл счёт в матче.



«Не сложно сказать, что этот гол — лучший в моей карьере. Мне немного повезло в этом эпизоде, но в нём я мог сыграть только таким образом. Мяч был позади меня, поэтому попытался дотянуться до него пяткой. Возможно, на это меня вдохновил красивый гол Генриха Мхитаряна. Мы с командой очень довольны, так как начали новый год с победы», — цитирует Жиру BBC Sport.



