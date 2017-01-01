Спасите «Сити»! Что не так с игрой команды Хосепа Гвардиолы

Новый год Хосеп Гвардиола встретил в дурном настроении — за несколько часов до него «Манчестер Сити» уступил «Ливерпулю» (0:1). «Советский спорт» объясняет, что не так с игрой «Сити», который рискует оказаться без Лиги чемпионов на следующий сезон из-за принципов главного тренера.

«СИТИ» НЕ БЬЕТ ПО ВОРОТАМ

Матч «Ливерпуля» и «Сити» привлекал внимание, потому что это битва стилей. Команда Юргена Клоппа стремится быстро разворачивать таки, парни Пепа Гвардиолы предпочитают разыгрывать мяч до верного.

«Футбол Клоппа, который он называет хэви-метал, очень агрессивный. “Ливерпуль” умеет переходить в атаку за три-четыре секунды, что очень нравится зрителям. Мне симпатична игра этой команды, несмотря на то, что я предпочитаю другой стиль», — отметил перед встречей Гвардиола.

Преуспел со своим стилем «Ливерпуль». Именно благодаря быстрому переходу в атаку он забил единственный гол в матче. Завладев мячом на правом фланге, Фирмино за пару секунд бросил в прорыв по левой бровке Лаллану. Пробежать и подать на Вейналдума для него было делом техники.

Больше контролируя мяч (57 процентов), по-настоящему голевых моментов «Сити» не создал. «Во втором тайме мы ошибались, но я не могу вспомнить у соперника реальных возможностей забить», — сказал после игры Клопп.

Статистика подтверждает его слова: «горожане» нанесли лишь два удара из штрафной площади!

«СИТИ» КОНТРОЛИРУЕТ МЯЧ, НО ТОЛКУ ОТ ЭТОГО МАЛО

Для «Манчестер Сити» это уже не первая подобная игра.

Таким же неудачным для «горожан» был матч с «Тоттенхэмом», которому они уступили 0:2. Тогда команда Гвардиолы больше контролировала мяч (опять 57 процентов игрового времени), но моменты создавала с трудом. Из штрафной было нанесено четыре удара, два из которых заблокировали соперники. «Тоттенхэм» отвечал быстрыми ответными выпадами.

По похожему сценарию проходила игра с «Челси», которому «Сити» тоже проиграл — 1:3. Обстоятельства схожие: «горожане» больше владели мячом (60 процентов), а соперник проводил быстрые атаки.

Отличие от игр с «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» одно — «Манчестер Сити» с «Челси» играл острее. Но почти все свои удары из штрафной (семь) «Сити» нанес после фланговых передач, что для них совсем нетипично. Из центра поля лондонцы их вытесняли грамотным расположением.

«СИТИ» ТЕРЯЕТ ОЧКИ С СЕРЕДНЯКАМИ И АУТСАЙДЕРАМИ

Еще более болезненными эти поражения делает то, что и «Ливерпуль», и «Тоттенхэм», и «Челси» — прямые конкуренты «Сити» в борьбе за самые высокие места. Это признает и Гвардиола: «В чемпионской гонке участвуют шесть команд». Очевидно, в их список тренер также включает «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

О том, что стиль «Манчестер Сити» для побед в больших матчах не лучший, говорят результаты игр претендентов на золото между собой. Больше всех очков собрал «Ливерпуль» — 11. Он не проиграл ни одному из своих прямых конкурентов. Дальше идет «Челси», набравший девять баллов. «Манчестер Сити» в больших матчах взял лишь шесть очков, обыграв «Арсенал» и «МЮ». Команда Моуринью была повержена, когда только осваивала требования нового тренера.

«Ман. Сити» мог бы компенсировать это победами над аутсайдерами и середняками. Но и они научились «горожанам» противостоять. Главное — отдать мяч «Сити» и ждать своего шанса. Со счетом 1:1 команда Гвардиолы сыграла с «Эвертоном», «Мидлсбро» и «Саутемптоном». В матчах с двумя первыми командами «горожане» владели мячом больше 70 процентов времени! Слишком много необязательных потерь. К примеру, «Челси» оступился только с «Суонси» (2:2).

По данным портала whoscored.com, с игры «Манчестер Сити» забил 23 мяча. Это всего лишь четвертый результат в премьер-лиге. Лидирует «Ливерпуль» (32), следом идут «Челси» и «Арсенал» (29).

«СИТИ» В ПЛЕНУ УПЕРТОСТИ ГВАРДИОЛЫ

Если так пойдет и дальше, в Лигу чемпионов «Сити» могут не пустить «Тоттенхэм», «МЮ» или «Арсенал». Первые две команды участвуют в Лиге Европы и вполне могут сделать ставку на национальный чемпионат. А изменит ли себе команда Гвардиолы… Вряд ли. Он неоднократно заявлял, что никогда не изменит своему стилю игры.

Возникает вопрос: где в таком случае найти резервы для усиления? Состав атакующей линии у «горожан» и так хороший. Нужны центральные полузащитники с мозгами? Пожалуйста — Де Брюйне и Сильва. Требуются люди, способные обыгрывать? Стерлинг и Нолито/Сане тут как тут. Агуэро и вовсе считается одним из лучших бомбардиров мира. Многие клубы позавидуют такому подбору игроков.

Возможно, игра «Сити» в атаке заиграет новыми красками, если удастся найти двух хороших атакующих крайних защитников. Таких в этом сезоне у «горожан» нет. Больше в кадровом плане надеяться не на что.

Интересно, как поведет себя Пеп, если дело дойдет до критического момента? Есть ли предел его упрямости? Это одна из главных интриг второй половины сезона в английском футболе.