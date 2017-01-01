«Суонси» объявит о назначении Клемента перед матчем с «Кристал Пэлас»
МОСКВА, 1 янв —
Р-Спорт. Клуб английской премьер-лиги «Суонси» объявит о назначении Пола Клемента главным тренером команды перед игрой 20-го тура чемпионата Англии по футболу против «Кристал Пэлас» 3 января, сообщает The Telegraph.
Валлийский клуб во вторник объявил о завершении трудовых отношений с тренером Бобом Брэдли. «Суонси» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Англии после 19 туров, имея в активе 12 очков.
По сообщению источника, «Суонси» и Клемент, который на данный момент является помощником главного тренера мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти, уже достигли договоренности.
Ранее одними из основных кандидатов на пост главного тренера валлийской команды назывались знаменитый в прошлом защитник сборной Нидерландов, а ныне тренер Яп Стам и бывший полузащитник и
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