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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28320356/
1 января 2017, 22:08 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Суонси» объявит о назначении Клемента перед матчем с «Кристал Пэлас»

МОСКВА, 1 янв — Р-Спорт. Клуб английской премьер-лиги «Суонси» объявит о назначении Пола Клемента главным тренером команды перед игрой 20-го тура чемпионата Англии по футболу против «Кристал Пэлас» 3 января, сообщает The Telegraph.

Валлийский клуб во вторник объявил о завершении трудовых отношений с тренером Бобом Брэдли. «Суонси» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Англии после 19 туров, имея в активе 12 очков.

По сообщению источника, «Суонси» и Клемент, который на данный момент является помощником главного тренера мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти, уже достигли договоренности.

Ранее одними из основных кандидатов на пост главного тренера валлийской команды назывались знаменитый в прошлом защитник сборной Нидерландов, а ныне тренер Яп Стам и бывший полузащитник и экс-член тренерского штаба «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз.

Суонси
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