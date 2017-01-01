«Суонси» объявит о назначении Клемента перед матчем с «Кристал Пэлас»

Валлийский клуб во вторник объявил о завершении трудовых отношений с тренером Бобом Брэдли. «Суонси» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Англии после 19 туров, имея в активе 12 очков.

По сообщению источника, «Суонси» и Клемент, который на данный момент является помощником главного тренера мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти, уже достигли договоренности.