«МЮ» сыграет с «Вест Хэмом» без Руни и Блинда, но с Кэрриком
Продолжающие залечивать травмы нападающий Уэйн Руни и защитник Дэйли Блинд не смогут помочь «Манчестер Юнайтед» в выездном матче 20-го тура чемпионата Англии с «Вест Хэмом», сообщает The Sun.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Вместе с тем лазарет манкунианцев покинул полузащитник Майкл Кэррик.
Встреча на Олимпийском стадионе Лондона начнется 2 января в 20:15 мск.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter