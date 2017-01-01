Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28320227/
1 января 2017, 21:08 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

«МЮ» сыграет с «Вест Хэмом» без Руни и Блинда, но с Кэрриком

Продолжающие залечивать травмы нападающий Уэйн Руни и защитник Дэйли Блинд не смогут помочь «Манчестер Юнайтед» в выездном матче 20-го тура чемпионата Англии с «Вест Хэмом», сообщает The Sun.

МЮ сыграет с Вест Хэмом без Руни и Блинда но с Кэрриком - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Вместе с тем лазарет манкунианцев покинул полузащитник Майкл Кэррик.

Встреча на Олимпийском стадионе Лондона начнется 2 января в 20:15 мск.

Манчестер Юнайтед
Новости Матчи Состав Статистика
Вест Хэм Юнайтед
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
28 декабря

На зимней Олимпиаде-2018 в Корее не будет сборной России по хоккею?

Видео месяца: Расстроенный поражением боец отправил в нокаут девушку

Шпагат и драки в генах. Знакомимся с дочерью знаменитого Жан-Клода Ван Дамма (фото)