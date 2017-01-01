Голы Жиру и Айуоби принесли «Арсеналу» «сухую» победу над «Кристал Пэлас»

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Победу хозяевам принесли голы Оливье Жиру на 17-й и Алекса Айуоби на 56-й минутах. За весь матч судья показал лишь две жёлтых карточки, предупредив на 83-й минуте Начо Монреаля и на 90-й Джеймса Томкинса.



Благодаря победе «Арсенал» набрал 40 очков снова поднялся на третью строчку в таблице, сместив оттуда «Тоттенхэм», а «Кристал Пэлас» остался на 17-м месте с 16 баллами.