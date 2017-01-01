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1 января 2017, 20:53 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Голы Жиру и Айуоби принесли «Арсеналу» «сухую» победу над «Кристал Пэлас»

Лондонский «Арсенал» нанёс поражение «Кристал Пэлас» со счётом 2:0 в матче 19-го тура АПЛ, который состоялся на «Эмирейтс» 1 января.

Голы Жиру и Айуоби принесли Арсеналу сухую победу над Кристал Пэлас - Фото Увеличить
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Победу хозяевам принесли голы Оливье Жиру на 17-й и Алекса Айуоби на 56-й минутах. За весь матч судья показал лишь две жёлтых карточки, предупредив на 83-й минуте Начо Монреаля и на 90-й Джеймса Томкинса.

Благодаря победе «Арсенал» набрал 40 очков снова поднялся на третью строчку в таблице, сместив оттуда «Тоттенхэм», а «Кристал Пэлас» остался на 17-м месте с 16 баллами.

1.01.2017 19:00 основной раунд: 19-й тур Emirates Stadium
Арсенал 2:0 Кристал Пэлас
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Арсен Венгер Сэм Эллардайс
Голы
17′ Оливье Жиру (А. Санчес) 12
56′ Алекс Ивоби 17
Составы
Петр Чех 33
Габриэл Паулиста 5
Лоран Косьельни 6
83′ Начо Монреаль 18
Эктор Бельерин 24
Гранит Джака 29
Алексис Санчес 7
Оливье Жиру 12
77′ Алекс Ивоби 17
Алекс Окслейд-Чемберлен 15
72′ Мохамед Эль-Ненни 35
Аарон Рэмси 8
72′ Перес Мартинес Лукас 9
Франсис Кокелен 34
13 Уэйн Хеннесси
2 Джоэл Уорд
5 Джеймс Томкинс 90′
6 Скотт Данн
34 Мартин Келли
4 Матье Фламини
11 Уилфрид Заа
42 Джейсон Панчеон
7 Йоан Кабай 65′
22 Джордон Матч
10 Эндрос Таунсенд 71′
14 Ли Чхон Ен
17 Кристиан Бентеке 77′
9 Фрэйзер Кэмпбелл
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
20 Удары (всего) 7
6 Удары в створ 4
7 Угловые 4
9 Фолы 7
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Андре Марринер (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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