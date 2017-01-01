Голы Жиру и Айуоби принесли «Арсеналу» «сухую» победу над «Кристал Пэлас»
Лондонский «Арсенал» нанёс поражение «Кристал Пэлас» со счётом 2:0 в матче 19-го тура АПЛ, который состоялся на «Эмирейтс» 1 января.
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Победу хозяевам принесли голы Оливье Жиру на 17-й и Алекса Айуоби на 56-й минутах. За весь матч судья показал лишь две жёлтых карточки, предупредив на 83-й минуте Начо Монреаля и на 90-й Джеймса Томкинса.
Благодаря победе «Арсенал» набрал 40 очков снова поднялся на третью строчку в таблице, сместив оттуда «Тоттенхэм», а «Кристал Пэлас» остался на 17-м месте с 16 баллами.
|1.01.2017 19:00
|основной раунд: 19-й тур
|Emirates Stadium
|Арсенал
|2:0
|Кристал Пэлас
|Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
|Арсен Венгер
|Сэм Эллардайс
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|20
|Удары (всего)
|7
|6
|Удары в створ
|4
|7
|Угловые
|4
|9
|Фолы
|7
|2
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Андре Марринер (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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