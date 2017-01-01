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1 января 2017, 20:08 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Манчестер Юнайтед» нацелился на футболистов «Атлетико» Гризманна и Сауля

МОСКВА, 1 янв — Р-Спорт. Английский «Манчестер Юнайтед» хочет пополнить состав футболистами мадридского «Атлетико» Антуаном Гризманном и Саулем Ньигесом, сообщает The Times.

<em>МОСКВА 1 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Английский Манчестер Юнайтед хочет пополнить состав футболистами мадридского <span class=error>Атлетико</span> Антуаном <span class=error>Гризманном</span> и <span class=error>Саулем</span> Ньигесом сообщает The Times. Увеличить
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По сообщению источника, инициатива по приобретению нападающего и полузащитника «Атлетико» исходит от главного тренера «Юнайтед» Жозе Моуринью.

Общая сумма отступных в контрактах двух игроков составляет 145 миллионов фунтов. «Манчестер» надеется понизить эту планку.

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