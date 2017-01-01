«Манчестер Юнайтед» нацелился на футболистов «Атлетико» Гризманна и Сауля
МОСКВА, 1 янв —
Р-Спорт. Английский «Манчестер Юнайтед» хочет пополнить состав футболистами мадридского «Атлетико» Антуаном Гризманном и Саулем Ньигесом, сообщает The Times.
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По сообщению источника, инициатива по приобретению нападающего и полузащитника «Атлетико» исходит от главного тренера «Юнайтед» Жозе Моуринью.
Общая сумма отступных в контрактах двух игроков составляет 145 миллионов фунтов. «Манчестер» надеется понизить эту планку.
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