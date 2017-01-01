«Манчестер Юнайтед» нацелился на футболистов «Атлетико» Гризманна и Сауля

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

По сообщению источника, инициатива по приобретению нападающего и полузащитника «Атлетико» исходит от главного тренера «Юнайтед» Жозе Моуринью.

Общая сумма отступных в контрактах двух игроков составляет 145 миллионов фунтов. «Манчестер» надеется понизить эту планку.