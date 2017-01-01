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1 января 2017, 19:23 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Девич близок к переходу в донецкий «Олимпик»

Нападающий Марко Девич может в ближайшее время стать игроком донецкого «Олимпика». Ранее стало известно, что форвард покинул «Рубин».

Девич близок к переходу в донецкий Олимпик - Фото Увеличить
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Как сообщает Prosto-sport.com, 3 января трансфер может быть подтвержден официально, так как 2 января Девич пройдет медицинское обследование и обговорит детали контракта. Также сообщается, что нападающий подпишет контракт на один год с возможностью продления еще на год.

В текущем сезоне 33-летний Марко Девич провел десять матчей за «Рубин» и забил два мяча. Ранее он заявлял, что хочет продлить контракт с «Рубином» на 1,5 года.

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