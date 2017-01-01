«Тоттенхэм» разгромил «Уотфорд» благодаря дублям Кейна и Алли

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У гостей отличились Харри Кейн (27-я и 33-я минуты) и Деле Алли (41-я и 46-я), у хозяев поля — Юнес Кабул (90-я).

Отметим, что это сотая игра, проведенная Кейном в АПЛ.

Лондонский клуб с 39 очками занимает на данный момент третье место, его сегодняшний соперник с 22 баллами — на 12-й строчке.

В следующем туре «Тоттенхэм» 4 января примет «Челси», а «Уотфорд» днем ранее сыграет в гостях со «Сток Сити».