«Тоттенхэм» разгромил «Уотфорд» благодаря дублям Кейна и Алли
«Уотфорд» дома крупно уступил «Тоттенхэму» (1:4) в 19-м туре чемпионата Англии.
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У гостей отличились Харри Кейн (27-я и 33-я минуты) и Деле Алли (41-я и 46-я), у хозяев поля — Юнес Кабул (90-я).
Отметим, что это сотая игра, проведенная Кейном в АПЛ.
Лондонский клуб с 39 очками занимает на данный момент третье место, его сегодняшний соперник с 22 баллами — на 12-й строчке.
В следующем туре «Тоттенхэм» 4 января примет «Челси», а «Уотфорд» днем ранее сыграет в гостях со «Сток Сити».
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