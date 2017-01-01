Роналду не намерен уходить из «Реала», несмотря на предложение с рекордной зарплатой
Португальский нападающий Криштиану Роналду не собирается покидать испанский «Реал», отклонив предложение китайского футбольного клуба с рекордной зарплатой в €150 млн в год.
Об этом сообщил Роналду, которого цитирует портал Goal.
«У меня есть еще несколько лет, чтобы играть в футбол. Я подписал крупный контракт с “Найком” и “Реалом”. Я рад подписать такие крупные контракты в моем возрасте. Это даст мне больше мотивации продолжать упорно трудиться и не сбавлять темп».
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