Роналду не намерен уходить из «Реала», несмотря на предложение с рекордной зарплатой

Об этом сообщил Роналду, которого цитирует портал Goal.

«У меня есть еще несколько лет, чтобы играть в футбол. Я подписал крупный контракт с “Найком” и “Реалом”. Я рад подписать такие крупные контракты в моем возрасте. Это даст мне больше мотивации продолжать упорно трудиться и не сбавлять темп».