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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28319486/
1 января 2017, 17:09 | Футбол: Зарубежный | «Газета.Ру»

Роналду не намерен уходить из «Реала», несмотря на предложение с рекордной зарплатой

Португальский нападающий Криштиану Роналду не собирается покидать испанский «Реал», отклонив предложение китайского футбольного клуба с рекордной зарплатой в €150 млн в год.

Об этом сообщил Роналду, которого цитирует портал Goal.

«У меня есть еще несколько лет, чтобы играть в футбол. Я подписал крупный контракт с “Найком” и “Реалом”. Я рад подписать такие крупные контракты в моем возрасте. Это даст мне больше мотивации продолжать упорно трудиться и не сбавлять темп».

По данным онлайн-платформы Football leaks, Роналду заработал €227 млн в 2015 году. В 2016 году португальский футболист продлил соглашение с «Реалом», по которому стал самым высокооплачиваемым футболистом в истории с зарплатой €52,5 млн в год.

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